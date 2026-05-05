為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    林口運動公園傳鼠患 李宇翔促加強清消整頓、設捕鼠專用誘餌站

    2026/05/05 16:14 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員李宇翔（右）今希望新北市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員李宇翔（右）今希望新北市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓。（記者黃政嘉攝）

    民進黨新北市議員李宇翔今天在議會質詢提出，他昨反映林口運動公園也傳出鼠患問題後，周邊新莊、板橋區民眾也開始陳情有老鼠出沒，他要求市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓；新北市環保局長程大維回應，誘餌站設置已在現勘，髒亂點清除、側溝清淤皆是現階段重點，另針對兩千個可能熱區，每週都會巡查。

    李宇翔表示，汙水下水道接管率約72％，但現況有很多施工中的下水道工地，包括環保局平常要清消的一些熱點，他希望環保局、水利局一起合作加強清消這些隱藏熱點。

    程大維指出，老鼠出現關鍵是有食物來源，一接獲通報就會盤點現場狀況，看是路邊垃圾？有人餵食？或商家造成？包括髒亂點清除、側溝清淤，現階段都當作重點，甚至針對可能的兩千個熱區，每週都會巡查，新北以物理防治為主，阻斷食物來源，自然就會降低數量，環境乾淨市府責無旁貸。

    李宇翔也說，林口運動公園平常有很多家長帶毛小孩去散步，投藥可能會造成毛小孩誤食死亡甚至中毒，希望用「捕鼠專用誘餌站」避免毛小孩誤食。

    程大維回應，現在正規劃中，昨天去看林口運動公園的時候，本來想說是不是有人誤食，結果發現不是，是因為現場有垃圾桶，可能是民眾殘留食物造成，現在跟區公所在討論，未來在設置「捕鼠專用誘餌站」的時候，包括標示、合適地點等，現在都已在現勘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播