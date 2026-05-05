林口運動公園傳鼠患 李宇翔促加強清消整頓、設捕鼠專用誘餌站

民進黨新北市議員李宇翔（右）今希望新北市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員李宇翔今天在議會質詢提出，他昨反映林口運動公園也傳出鼠患問題後，周邊新莊、板橋區民眾也開始陳情有老鼠出沒，他要求市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓；新北市環保局長程大維回應，誘餌站設置已在現勘，髒亂點清除、側溝清淤皆是現階段重點，另針對兩千個可能熱區，每週都會巡查。

李宇翔表示，汙水下水道接管率約72％，但現況有很多施工中的下水道工地，包括環保局平常要清消的一些熱點，他希望環保局、水利局一起合作加強清消這些隱藏熱點。

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程大維指出，老鼠出現關鍵是有食物來源，一接獲通報就會盤點現場狀況，看是路邊垃圾？有人餵食？或商家造成？包括髒亂點清除、側溝清淤，現階段都當作重點，甚至針對可能的兩千個熱區，每週都會巡查，新北以物理防治為主，阻斷食物來源，自然就會降低數量，環境乾淨市府責無旁貸。

李宇翔也說，林口運動公園平常有很多家長帶毛小孩去散步，投藥可能會造成毛小孩誤食死亡甚至中毒，希望用「捕鼠專用誘餌站」避免毛小孩誤食。

程大維回應，現在正規劃中，昨天去看林口運動公園的時候，本來想說是不是有人誤食，結果發現不是，是因為現場有垃圾桶，可能是民眾殘留食物造成，現在跟區公所在討論，未來在設置「捕鼠專用誘餌站」的時候，包括標示、合適地點等，現在都已在現勘。

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