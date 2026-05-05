新竹奧客咆哮片近400萬人朝聖！早餐店霸氣闆娘：業績增3到5成

奧客（白衣者）突然飆罵工讀生妹妹（左1），老闆娘和女員工趕緊出來與奧客理論。（Threads:hida_0422授權使用）

新竹東區一家早餐店日前發生一起引發熱議的事件，一對夫妻在點餐時，竟反指點餐像是在審犯人，並逼迫店員道歉。老闆娘氣不過，追出店外理論，影片曝光後店家因此爆紅，業績成長5成，老闆娘說她當時因為真的氣不過才會回嗆。

3日在新竹市東區「肉 Sando」早午餐店，一名女工讀生正在幫一對中年男女點餐，突然男子不耐煩高聲質問「妳是在審犯人嗎？妳不能讓我看完（菜單）嗎？審犯人啊妳！」還拍桌嚇到女店員。

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一旁的女員工見狀趕忙上前打圓場說，「大哥冷靜一點，你不需要那麼激動，她只是在跟你說流程而已。」但奧客繼續嗆「妳不需要一直Push我，妳要幫她辯解是不是？」工讀妹妹聽到後趕忙照奧客說的道歉，但這時老闆娘現身，霸氣跟工讀生表示「不用（道歉）」。奧客怒把菜單摔到地上後拉著同行女子轉人走人，原本還幫忙試圖要安撫奧客的女員工也不忍了，怒轟：「你給我回來！你憑什麼這樣丟東西？脾氣那麼大幹什麼！」老闆娘也表示要報警，奧客一聽又回嗆：「妳報啊！妳報啊！」但一邊說一邊離開店家。

老闆娘馬上追出去，高聲表示：「回來！我不是說要報警嗎？我這邊有監視器，回來道歉！快點給我回來道歉！」奧客反嗆「要報警趕快去報」，還飆粗口甚至反過來指責老闆娘「不檢討員工來檢討我」，老闆娘氣壞痛罵「你他X摔我們店員菜單還罵她ㄟ！你先動手的就是不對！」最後奧客夫妻檔還是騎車揚長而去。

事後店家將監視器畫面分享到Threads，吸引超過370萬人次觀看、近9萬人按讚。鄉民紛紛表示「老闆娘超帥！」、「會保護自己員工的老闆跟主管都超棒！」

在眾多網友力挺之下，店家昨表示業績大概成長3到5成，老闆娘強調，店營業至今5年，從未接到客訴，這次卻碰上奧客鬧事，雖然業績翻紅，但背後卻充滿無奈。

老闆娘追出去與奧客（紅框處）理論，讓眾多網友大聲叫好。（Threads:hida_0422授權使用）

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