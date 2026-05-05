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    首頁 > 生活

    南投集集新秘境！火車「穿牆」攜手石虎 老宅3D彩繪超驚奇

    2026/05/05 15:42 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集市區老宅巷弄，新增繪有綠色隧道、集集火車站的3D彩繪秘境。（記者劉濱銓攝）

    南投集集市區老宅巷弄，新增繪有綠色隧道、集集火車站的3D彩繪秘境。（記者劉濱銓攝）

    南投縣集集火車站今年迎來火車復駛，鎮上新增單車旅遊亮點，位在市區就有3D彩繪秘境，在古樸巷弄老宅牆面，妝點火車穿牆、石虎攜手「蕉」遊約10幅創意圖案，展現在地鐵道、生態、農產特色，讓觀賞遊客大感驚奇。

    集集鎮近年陸續在火車站旁的集集支線鐵道，打造無障礙自行車道、夜間星雨光廊光雕等，近期適逢開花時節，鐵道旁長達1公里的花旗木大道盛放，更成為集集火車站復駛後的指標景點。

    集集鎮公所表示，除了火車站周邊，其實在公所對面的巷弄，也營造1處單車遊憩亮點，透過3D彩繪裝飾當地老宅牆面，不僅呈現綠色隧道、集集火車站等經典地標，還有火車穿牆而出、Q版石虎品嚐集集山蕉等創意圖案，為懷舊巷弄增添活力與療癒氛圍，適合全家大小同遊，挖掘探索更多驚喜。

    南投集集市區老宅巷弄3D彩繪秘境，其中火車穿牆，石虎攜手「蕉」遊的創意圖案令遊客大感驚奇。（記者劉濱銓攝）

    南投集集市區老宅巷弄3D彩繪秘境，其中火車穿牆，石虎攜手「蕉」遊的創意圖案令遊客大感驚奇。（記者劉濱銓攝）

    南投集集市區老宅巷弄3D彩繪秘境，其中火車穿牆，石虎攜手「蕉」遊的創意圖案令遊客大感驚奇。（記者劉濱銓攝）

    南投集集市區老宅巷弄3D彩繪秘境，其中火車穿牆，石虎攜手「蕉」遊的創意圖案令遊客大感驚奇。（記者劉濱銓攝）

    南投集集市區老宅巷弄3D彩繪秘境，呈現石虎生態、鐵道農產等在地特色。（記者劉濱銓攝）

    南投集集市區老宅巷弄3D彩繪秘境，呈現石虎生態、鐵道農產等在地特色。（記者劉濱銓攝）

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