桃園蘆竹A11赤塗路新闢完工 今起通車

蘆竹A11赤塗路新闢道路5日舉行通車典禮。（新工處提供）

桃園蘆竹A11赤塗路新闢道路工程完工，並於今（5）日舉行通車典禮，由市長張善政主持，通車後可銜接既有機捷田園景觀大道，提升林口往來A10區徵範圍區域發展。

桃市府新建工程處表示，為因應機場捷運系統維修及緊急救災需求，以及完善周邊交通功能，因此推動赤塗路新闢工程，延續2021年4月通車的機捷田園景觀大道（A9a至A11）道路改善工程，以活化捷運軌道橋下空間為核心，新闢道路、設置人行道與自行車道，串聯區域交通，形塑捷運沿線重要的橫向交通廊道。

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新工處表示，本案工程範圍自蘆竹區赤塗路與赤塗一路路口起，向西銜接捷運路廊，終點至機捷路一段與赤塗路521巷路口，新闢道路全長約530公尺，寬度約16至21公尺，設置有人行道及自行車道，工程內容包含擋土牆、側溝排水系統、單孔箱涵1座、雙孔箱涵1座及滯洪池3座，並建置智慧路燈與交通標誌標線等設施，工程於今年3月完工，總經費約1億7520萬元，其中獲內政部國土管理署補助約6790萬元，其餘由市府自籌支應。

蘆竹A11赤塗路新闢道路5日舉行通車典禮，由市長張善政主持。（新工處提供）

蘆竹A11赤塗路新闢道路5日舉行通車典禮，由市長張善政主持。（新工處提供）

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