南投百K自行車小鎮漫遊 首度騎進部落體驗原民風情

南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，5日舉辦宣傳記者會。（記者張協昇攝）

邁入第4年的南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，今年擴大至全縣各鄉鎮市舉辦，包括深入仁愛鄉原民部落的2日環騎，內容更加豐富多元，縣府5日舉辦宣傳記者會，邀請全國民眾來南投透過騎車漫遊，體驗小鎮優美風光與人文風情。

記者會由副縣長王瑞德騎著電動登山車，率領小孩滑步車隊進入會場，南投在地的職業自行車選手盧紹軒、徐甘舒等人，也上台分享在南投騎車的美好經驗。

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縣府觀光指出，今年活動將首度騎進仁愛鄉，規劃2日部落環騎，由仁愛鄉公所出發，經春陽、精英、都達與德鹿谷部落，深度體驗原民生活及品嚐山巔的大地餐桌；中寮、草屯騎乘路線則將經過知名的泡麵土地公廟石龍宮，以及今年新開幕的九九峰氦氣球樂園與鳥嘴潭人工湖等景點。

此外，集集鎮、竹山鎮及南投市路線也將持續登場，其中經典的集集場次首度將路線延伸至鹿谷鄉，由集集武昌宮出發，經集鹿大橋至茶鄉鹿谷，再繞行集集攔河堰、綠色隧道後返回集集小鎮巡禮；竹山巷弄單車漫遊，則由竹山鎮克明宮出發，沿下坪自行車道途經下坪自然教育園區及小黃山風景區。

觀光處指出，南投縣多丘陵地形，自然風光優美，最適合騎自行車穿梭於城鎮間漫遊，一覽山城水色，深入感受各地人文風情與品嚐在地美食，放慢腳步探索南投。活動詳情可上官網查詢。

南投百K自行車漫遊活動記者會，自行車選手徐甘舒（左）、盧紹軒（右）分享在南投騎車的美好經驗。（記者張協昇攝）

南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，將騎經鳥嘴潭人工湖球。（記者張協昇攝）

南投旅遊百K自行車小鎮漫遊活動，將騎經今年新開幕的九九峰氦氣球樂園。（圖由南投縣政府提供）

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