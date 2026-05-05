野保法有漏洞！走私未遂不罰 修法5個月仍無明確時程

走私鸚鵡蛋等違反野生保育法卻因未遂不罰，海委會推動修法。圖為海巡署查獲史上最大宗走私鸚鵡蛋。（海委會提供）

連江地檢署去年7月宣布起訴張姓男子走私史上最大宗鸚鵡蛋案件，並指曾有2案因野生動物保育法不罰走私未遂，只能不起訴處分。由於事態緊急，海洋委員會去年12月首度在第70次「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」，將野保法修法納入重點管制，但直到今年5月4日第71次會報仍無明確完成修法的期程。

海委會轉述農業部林保署說明指出，這5個月已進行野保法通盤檢討，並將未遂罰則納入，且舉辦多場工作會議及說明會，目前仍持續廣納環境保育團體、學術專家及基層查緝單位意見，使《野保法》更符合國際《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）的精神。

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然而，由於林保署沒有提出明確的完成徵詢時程，這段修法空窗期，海巡署可能再度查獲走私保育類野生動物，如果檢方又不起訴，根本就白忙一場。

回顧去年7月7日，連江地檢署表示，以張姓男子為首的11人不法集團，2024年起涉嫌非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣，檢方指揮海巡署連江查緝隊發動5波搜索，將不法集團一網打盡，依違反野生動物保護法等罪嫌起訴，並對張男等11嫌請求從重量刑、沒收不法所得。

不過，連江地檢署統計，包含張嫌在內的6人，在2024年6月、2025年1月曾先後在金門、馬祖地區被查獲企圖闖關走私鳥蛋1047顆、599顆，因為野生動物保育法不罰未遂犯，檢察官只能將張嫌6人不起訴。

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