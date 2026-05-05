親子候機好去處 桃機布置巧虎、台灣黑熊及海洋世界互動牆

桃園機場打造多處特色主題空間，讓親子旅客享有更溫馨友善的體驗。（圖由桃機公司提供）

親子出遊時，父母最怕沒地方讓小孩放電！桃園國際機場表示，將持續以家庭旅客需求為核心，完善各項親子友善設施與服務流程，像是鄰近候機室A5「巧虎遊樂區」、D1候機室旁的「海洋世界科技互動牆」等，成為親子出國的貼心好夥伴。

機場公司副總經理余崇立表示，英國非營利獨立調查機構Skytrax 2026年評鑑，桃園機場榮獲全球百大機場第24名，並於「全球最佳家庭友善機場」評比中躋身全球前10名，該評比重點涵蓋家庭安檢、通關流程、兒童遊戲區及嬰幼兒照護空間等面向，此次獲得全球前10名肯定，展現近年持續投入親子友善環境與優化服務品質的成果。

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余崇立指出，攜帶幼兒出國對家庭旅客而言，從報到、通關到候機都需要更細緻周全的照顧，因此桃園機場持續優化相關設施與服務。目前航廈各處規劃53處哺（集）乳室及育嬰室，提供隱密且舒適的環境，並結合台灣黑熊、巧虎及三麗鷗系列等元素打造多處特色主題空間，讓親子旅客在候機過程中享有更溫馨友善的體驗。

余崇立表示，鄰近C5候機室的兒童遊戲區，以綠建材打造溜滑梯、積木牆及互動遊戲牆，並備有中英文雙語繪本供親子共讀，遊戲區旁設有育嬰室與哺乳區，備有尿布台、洗手台、乳液、溫水濕紙巾與乾紙巾等貼心設施，讓家長得以從容照顧幼兒。

至於深受孩童喜愛的「巧虎遊樂區」鄰近候機室A5，余崇立說，該遊樂區以巧虎公車為設計主題，全面加裝安全軟墊，提供孩子安心活動空間。另外還有位在D1候機室旁的「海洋世界科技互動牆」，透過大型互動裝置結合攝影投影技術，讓大小旅客化身海底成員，在虛擬深海世界中穿梭探索，增添親子互動樂趣。

為慶祝母親節，桃機公司表示，桃園機場免稅店夥伴自4月底起陸續推出AI互動體驗、手作體驗、購物優惠及滿額兌換香皂康乃馨等活動。

余崇立指出，攜帶幼兒出國對家庭旅客而言，從報到、通關到候機都需要更細緻周全的照顧，因此桃園機場持續優化相關設施與服務。（記者黃宜靜攝）

桃園機場目前共規劃 53 處哺（集）乳室及育嬰室，提供隱密舒適的環境。（圖由桃機公司提供）

兒童遊戲區以綠建材打造溜滑梯、積木牆及互動遊戲牆，讓家長得以從容育兒。（圖由桃機公司提供）

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