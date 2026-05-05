社區規約凌駕幼兒安全？ 林月琴揭保母兩難 提3訴求促建立「通行機制」

民進黨立委林月琴今（5）日召開記者會揭露，部分社區規約要求保母必須親自下樓接引訪客，導致保母被迫將幼兒獨置家中，嚴重違反托育管理辦法。（記者陳逸寬攝）

居家托育安全驚現制度漏洞！民進黨立委林月琴今（5）日召開記者會揭露，部分社區規約要求保母必須親自下樓接引訪客，導致保母被迫將幼兒獨置家中，嚴重違反托育管理辦法。林提建立通行機制、明確法律效果、提出過渡作法等3訴求。衛福部、國土署回應，社區規約不得抵觸法律，若阻礙訪視將依法開罰。

林月琴國會辦公室近期接獲陳情，有保母反映社區管委會變更規約，要求住戶須親自下樓接引訪客。對於同時收托多名幼兒的保母而言，若依規下樓，勢必將幼兒獨置於家中，嚴重違反《居家式托育服務提供者登記及管理辦法》中「專心提供托育服務」與「不得使幼兒獨處」規定，衍生嚴重安全風險。此外，部分管委會更對保母採取限制進出等差別待遇，實質影響其正常執業，政府卻未提出明確指引，放任托育人員自行承擔風險。

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彭婉如基金會居家托育部研發組長李庭欣、新北市樂芙關懷協會總幹事游宜親共同提到，實務上常發生訪視輔導員須在社區大廳長時間等候，甚至達30至40分鐘，嚴重削弱無預警訪視制度初衷，若托育人員有違規事實，等同給予時間粉飾太平，部分保全甚至會配合住戶說謊、扣押訪員證件或將其列入黑名單，妨礙公權力執行。

針對上述爭議，林月琴表示，衛福部與內政部常以「權責切割」或「社區自治」為由推諉，導致地方政府執行缺乏依循。居家托育制度不應長期處於灰色地帶，並提出三點訴求，由衛福部與內政部研擬跨部會指引，釐清社區規範不得妨礙合法托育與訪視，並建立實務上可行的通行機制；於兒童托育服務法中明確規範禁止妨礙行為態樣與處理程序；在法制尚未完備前，應有過渡性措施降低執行落差，確保監督不中斷。

衛福部社家署代表指出，「兒童托育服務法」明確規範任何人不得妨礙、拒絕訪視監督，違者可1萬至5萬元罰鍰，在新法公告前，暫以「兒少權法」處理，沒有正當理由不配合訪視者可處6000元至3萬元罰鍰；居托中心代表公權力，若部分社區不清楚，可透過地方主管機關發文說明，過去內政部也曾作出解釋，提及社區規約不得抵觸法律規定。

內政部國土署代表提到，「公寓大廈管理條例」賦予住戶自治權，而規約屬於「共同遵守事項」，對外沒有強制力，若訪視員無法進入社區將影響托育安全，應回歸目的事業主管法規（即衛福部主管的托育專法）去做強制性的管理，對兒童托育安全保障才有更近一步的效力。

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民進黨立委林月琴提建立通行機制、明確法律效果、提出過渡作法等3訴求。（記者陳逸寬攝）

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