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    首頁 > 生活

    苗縣推5大技能課程培力青年 打造即學即用提升就業力

    2026/05/05 15:06 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府執行「扎根客庄・培力苗菁」勞工與青年培養計畫，由縣長鍾東錦（中）等人主持啟動儀式。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府執行「扎根客庄・培力苗菁」勞工與青年培養計畫，由縣長鍾東錦（中）等人主持啟動儀式。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府執行「扎根客庄・培力苗菁」勞工與青年培養計畫，推出AI智慧應用、手作創作 、水電修繕、居家整理、餐飲製作五大類別課程，苗栗縣長鍾東錦等人今（5）日啟動系列課程，鼓勵大家踴躍報名，學習真正用得上的技能，提升就業競爭力。

     

    苗縣府勞工及青年發展處長王浩中指出，此次計畫以「做中學」為核心，結合客庄文化特色與地方產業需求，並整合業界專業師資與職業工會資源共同授課；課程分為「生活美學達人」、「綠意達人」、「行動廚藝達人」、「智慧應用達人」及「多元料理達人」五大主軸，共計20堂課程，內容涵蓋AI智慧應用、輕食異國料理、甜點製作、草本精油實作、植栽創作及咖啡手沖焙豆等多元領域，並納入居家水電修繕與收納整理等實用技能。

     

    鍾東錦鼓勵大家習得一技之長，提升自己的能力，未來在就業、創業將能得心應手。勞青處說，此計畫即日起開放報名，相關資訊可至報名網站及「苗栗好青年-勞工及青年服務讚」臉書粉絲專頁查詢。

    苗縣府勞工及青年發展處長王浩中，說明五大主題課程內容，歡迎大家踴躍報名。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗縣府勞工及青年發展處長王浩中，說明五大主題課程內容，歡迎大家踴躍報名。（圖由苗栗縣政府提供）

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