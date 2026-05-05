東石海之夏主視覺曝光 打造迷你漁港城市魅力再升級

2026東石海之夏主視覺。（嘉義縣政府提供）

眾所期待的「2026東石海之夏」將於7月18、19日及25、26日兩個週末假日在東石漁人碼頭登場，搶先曝光活動主視覺，是以近年超夯的「Isometric等距插畫（偽3D）」為核心，把東石漁港的經典地標和元素，巧妙融合於同一個畫面之中，營造平面到立體的視覺效果，並透過動態設計呈現夏夜的氣氛。

縣府文化觀光局指出，2026東石海之夏主視覺的最大亮點，是把熟悉的東石地標「翻轉再升級」，如23.5ﾟ愛琴海異國風建築、彩色蚵殼屋，還有近年人氣爆棚的「大船入港景觀台」，全部變身成立體感十足的迷你場景，透過幾何堆疊與俯瞰視角，整體畫面就像是一座縮小版漁港城市，讓人一眼看見東石的熱鬧與魅力。

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文觀局表示，不只靜態設計，動態更有氣氛，夜空中綻放的煙火與閃爍星光，呼應嘉義縣東石花火故鄉，也為活動增添滿滿儀式感；水面上穿梭的觀光漁筏，則把在地漁業文化與旅遊體驗巧妙串連，讓整體視覺更有故事、有溫度，彷彿一秒走進夏夜的東石港邊。

文觀局說，「東石海之夏」已是每年夏季最具代表性的活動之一，結合流行音樂舞台演出、親子劇場展演，親子互動體驗、市集與在地美食，持續打造濱海觀光品牌。今年透過創新的主視覺設計，進一步提升活動辨識度，也讓大家還沒出發，就先感受到東石的魅力。邀請大家排好遊程，今年夏天一起走進東石，吹海風、看煙火、吃美食，感受最有溫度的海港盛會。

2026東石海之夏7月在東石漁人碼頭登場。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣東石漁人碼頭戲水區。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣東石漁人碼頭戲水區。（嘉義縣政府提供）

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