只貼告示未清除停車格被疑陷阱 中市交通局：人行道寬度不足設禁停

有民眾爆料，指一處人行道機車停車格只立告示牌未清除，讓不知情民眾停放後被開單。（民眾提供）

有市民向本報爆料，指台中文心南路大台中五金行對面停車場，原本有一排機車停車格，大樓鄰居們停了好幾年，近來貼上告示變成「禁止人行道停車」，但是白色停車格未清除掉，不知情民眾照停就被開單，民眾申訴失敗後，才有人把機車停車格白線塗掉，痛批設陷阱給市民。

台中市政府交通局表示，因為有地方反映現有人行道寬度不足，機車停放後導致行人難以通行，因此設置人行道禁停標誌。

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一位市民向本報反映，台中文心南路大台中五金行對面停車場，原本有一排機車停車格，大樓鄰居們停了好幾年，在某一天不知道什麼時候變成「禁止人行道停車」，上方掛一個小小告示牌，但是白色停車格未清除掉，不少人不清楚就停了。

爆料的市民指出，民眾被開單時是停在白色停車格內，便提出申訴，從開單到申訴這之間大約2個月左右，都未曾有人處理過，結果申訴失敗後沒多久，就有人立馬把機車停車格白線塗掉，是做陷阱給里民嗎？

交通局指出，考量行人通行需求，經通盤檢討該路段人行道停車管理措施，並邀集相關單位會勘取得共識後，新設置人行道禁停標誌，並將原人行道停車格塗銷，便利行人通行，以符合人本交通政策。

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