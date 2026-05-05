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    首頁 > 生活

    3役男花半年營造 後壁泰安宮廂房入口景觀變美

    2026/05/05 14:47 記者劉婉君／台南報導
    台南後壁泰安宮後方廂房旁的外牆景觀與入口意象，歷經3位役男半年來的營造，呈現新風貌。（後壁區公所提供）

    台南後壁泰安宮後方廂房旁的外牆景觀與入口意象，歷經3位役男半年來的營造，呈現新風貌。（後壁區公所提供）

    台南市後壁區3名社區營造替代役林佑聰、鄭鈺騰、李孟哲，發揮所長，半年來幫助當地泰安宮後方廂房旁入口景觀美化，也積極參與地方事務，為傳統聚落注入新的創意與活力。

    3人今（5）日舉行發表會，展現營造成果，成果發表會就在泰安宮後方廂房舉辦，役男在改造前多次實勘，傾聽泰安宮旌忠廟管理委員會意見並與在地耆老交流，蒐集地方民眾對空間使用的想法與需求，使整體規劃可以更貼近地方文化脈絡與人文生活。

    在取得泰安宮旁住戶同意後，進行民宅老舊外牆整修，處理裂紋與鏽蝕問題，再徵詢業界專業團隊的經驗，展開外牆彩繪創作，以媽祖信仰為主軸，融合後壁在地特色的蘭花產業與稻田景觀等，呈現信仰文化與產業並存的地方意象，成為引導遊客認識在地文化、信仰的重要視覺節點，入口景觀也在重新規劃後，變成適合休憩的公共環境。

    營造過程中，3名役男在烈日下手持鏟具揮汗刨挖、澆水軟土及搬運草皮等，如今看到成果，3人說，雖然辛苦，但也收穫許多。服役期間也參與菁寮元宵燈節佈置、微型蘭花展規劃、春節弱勢關懷服務、泰安宮進香活動影像紀錄與接待等，展現青年投入公共服務的行動力與參與度。

    後壁區長李至彬指出，社造替代役透過青年人力結合專業技能與地方需求，不僅有效改善公共空間，也促進社區與公部門之間的交流與合作。

    台南後壁區社造替代役發表半年來的成果。（後壁區公所提供）

    台南後壁區社造替代役發表半年來的成果。（後壁區公所提供）

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