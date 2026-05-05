台61線南延啟動綜規環評 邱志偉：盼盡速銜接高雄

台61線南延高雄將啟動綜規及環評程序。（邱志偉服務處提供）

行政院4月10日核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」報告，交通部公路局已編列2.55億元啟動綜合規劃與環評委託標案，立委邱志偉表示，台61線肩負串聯沿海行政區的重責大任，將持續要求交通部加速推進，盡早南延至高雄。

台61線目前終點位於台南市七股區，邱志偉2020年首度於立法院質詢爭取台61線南延高雄，歷經多年努力，全案順利在上個月獲政院核定，近期公路局已編列2.55億元啟動綜合規劃與環評委託標案，將針對南延工程啟動綜規及環評程序。

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邱志偉指出，公路局正在興建跨曾文溪大橋，大橋完成後台61線將跨入台南市安南區，而南延計畫總長48公里，公路局將針對沿線路線進行更仔細的綜合規劃，並將辦理二階環評，確認工程對環境的衝擊。

他說，台61線較困難的是通過台南市的人口稠密區，路線規劃難度較高，但往南跨過二仁溪到高雄後，從茄萣、永安、彌陀到梓官，沿線以漁業養殖為主產業，人口密度較低，路線規劃相對較容易，公路局的可行性規劃路線預計與台17線分流，未來海線將有兩條北南向道路，將能有效分擔未來高雄發展後逐漸增加的車流。

邱志偉強調，沿海行政區往往伴隨著偏遠、交通不便的標籤，台61線是台灣最西側的快速道路，也肩負著串聯沿海行政區的重責大任，是政府縮減城鄉差距的重大公共建設，他將持續關心南延的規劃，要求交通部加速推進，盡早南延至高雄，如有必要，甚至可評估先擱置台南段的爭議，並從高雄段先施工，提早施工將能有助於降低成本、加速區域發展。

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