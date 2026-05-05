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    首頁 > 生活

    苗栗西湖網紅餐廳爆虐犬 陳光軒質疑照顧量能籲縣府沒入犬隻

    2026/05/05 15:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    陳光軒質疑西湖網紅餐廳照顧量能，籲縣府沒入受虐犬。（陳光軒提供）

    陳光軒質疑西湖網紅餐廳照顧量能，籲縣府沒入受虐犬。（陳光軒提供）

    苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳被爆長期不當對待犬隻，苗縣府動物保護防疫所也針對依《動物保護法》裁處7.5萬元最高罰鍰。苗栗縣議員陳光軒指出，飼主疑似因財力不足發起網路募款，已被縣府認定違反《公益勸募條例》發函要求餐廳負責人解釋，並要求逐筆退回全部的募款金額，並下架貼文；陳光軒認為，負責人夫婦已失去照顧量能，呼籲縣府動防所沒入犬隻。

    苗縣府農業處指出，已將10隻犬隻全數緊急扣留，並送往特約動物醫院檢查與評估，感謝各界關心與建議，釐清犬隻受傷與受壓情形，如符合相關要件，將依法辦理沒入及後續安置，持續維護動物福祉。

    苗縣府社會處表示，該餐廳募款為今年1、2月份發生事情，社會處已處理完畢，貼文已下架，和這一次的爆出虐狗狀況較無直接關聯。

    陳光軒表示，目前10隻狗狗精神狀態尚可且親人，但對於動防所以「犬隻不排便」為由，找來施暴飼主到場安撫並陪同就醫的作法感到無言，從飼主過去的行為，顯然已不適合再照顧；陳光軒也說，施暴飼主需要上網募款來緩解飼養壓力，代表他們無能力給狗狗更好的照顧，因此他要求等待犬隻身心狀況良好、適應環境後，應沒入犬隻而後安排領養。

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