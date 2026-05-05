亞通客運接手竹客路線 桃市議員曝違規破500件、逾6成是「等不到車」

桃園市議員黃敬平（左）質詢指出，亞通客運違規件數高達531件，有6成1是與民眾搭乘權益相關。（擷取自桃園市議會直播畫面）

桃園市公車客運「駕駛荒」雖有緩解，但部分業者被質疑無心經營，議員黃敬平今（5）日於市政總質詢中點名亞通客運接手新竹客運路權後，營運表現令人搖頭，要求市府拿出強硬態度，若遲未改善，應收回路權並重新招商；桃市府表示，主要原因是駕駛尚未補足，將重新檢討路權規模，以降低業者營運壓力，業者回應將持續招募人力，提升服務品質。

黃敬平表示，亞通客運營運路線主要在平鎮、龍潭及楊梅，根據桃市府交通局統計，從去年1月到今年3月，亞通客運違規件數高達531件，其中與民眾搭乘權益相關的4項違規，漏班180件、過站不停88件、脫班48件、誤點8件，總計324件、佔違規總數61%，導致民眾經常搭不到車，在寒風、烈日下苦等，嚴重影響通勤、通學、就醫等權益，像是上月14日至16日，亞通客運在短短3天內於清晨通勤尖峰時段脫班3次，迫使家長必須在急忙中親自開車送孩子上學。

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黃敬平表示，過去交通局主要以裁罰來處理，但亞通客運違規持續發生，代表行政裁罰根本無效，業者顯然將罰款視為營運成本，完全沒有改善服務的誠意，針對業者長期違規且屢罰不改，交通局不能僅停留在開罰，必須啟動更積極的管理及退場機制，要求交通局1週內針對亞通客運提出具體改善時程及責任追究機制，並評估引進「桃小巴」或替代業者接手經營不佳路線的可行性。

市長張善政回應，市府未來在規劃新路線時，絕對會考量既有業者的表現，若服務品質欠佳，會積極找尋新業者進駐。

交通局長張新福表示，亞通客運違規問題，最主要是因缺少駕駛，當初從竹客接手後駕駛離開約2成，至今都還未補足，目前已考慮重新檢討路權規模，以降低業者營運壓力。

亞通客運總經理潘偉南坦言，近2年司機員招募困難，在人力無法補足情況下，若遇事故、塞車或司機臨時身體不適，調度不及確實易生違規，除了持續招募駕駛，也會加強人員管理，設法提升服務品質。

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