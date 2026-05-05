又是鐵路地下化工程！中壢中新地下道車道縮減首日……整個塞爆

桃園中壢中新地下道施工車道縮減首日交通整個塞爆。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區日前甫因鐵路地下化內壢車站臨時軌切換工程，列車需慢速行駛，影響平交道周邊交通塞爆未解，市區中新地下道今（5）日起因配合鐵路地下化工程雙向縮減各剩下1車道，適逢下雨天上班時段車流湧現，後站通往前站交通嚴重回堵，用路人抱怨不管怎麼繞路到處都塞車。

對此，市府交通局長張新福表示，因為鐵路地下化工程時序有連貫性，日前曾與鐵道局協調，但中新地下道相關工程無法再延後，市府將要求鐵道局加派人員在外圍疏導車流提前改道，另在後站通往前站幾個重要路口，也會密切觀察車流狀況調整交通號誌秒數，盡力紓緩交通壅塞狀況。

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據了解，交通部鐵道局月前公告，中壢區中新地下道（中和路─新興路）5月5日起至7月22日實施階段性交維改道，執行鐵路橋基樁、墩柱、帽梁及橋面板施作，施工期間地下道中央將設置圍籬，雙向各縮減為1線汽車道加1線機車道，通行空間縮小，尖峰時段影響車流順暢。

當地東興里長莊英起表示，一早碰上下雨天就有預感一定會大塞車，清晨6點多到地下道站崗，上班車流開始湧現，因為宣導及外圍交管人力不足，車輛無法提前改道塞在車陣當中，用路人紛紛抱怨過往5分鐘路程現在半小時也過不了，且不管如何繞路到處都塞車，他希望市府能多加宣導用路人配合分流或繞道行駛。

在地議員彭俊豪說，因為下雨天開車人變多，加上過往後站往前站走平交道的車輛，如今都改走中山東路陸橋、普忠地下道跟中新地下道，導致這幾個地方又嚴重塞車。中新地下道車道縮減讓交通狀況惡化，整個中壢區像大工地，公部門橫向協調各行其事、完全失靈，市民可以理解交通黑暗期的建設陣痛，但無法忍受交通癱瘓的噩夢天天上演。

桃園中壢中新地下道施工車道縮減首日交通整個塞爆。（記者李容萍翻攝）

中新地下道5日起因配合鐵路地下化工程雙向縮減各剩下1車道。（記者李容萍翻攝）

中新地下道5日起因配合鐵路地下化工程雙向縮減各剩下1車道。（記者李容萍翻攝）

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