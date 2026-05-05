「台版迪士尼嘉年華」登場！59藝閣車綿延2公里 雨天照樣嗨爆

被譽為「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行今起一連五天登場，今天雖陰雨綿綿，仍澆不熄民眾熱情。（記者李文德攝）

北港朝天宮迎媽祖今 （5）日登場，其中被譽為「台版迪士尼」的真人藝閣，5至9日一連五天舉辦，今年共有59輛藝閣車，一字排開綿延超過2公里長，壯觀無比。今天雖陰雨綿綿，但藝閣車上的「仙人」們仍灑下結緣小物等，民眾更是尖叫、張開雙手瘋搶，完全不怕被雨淋濕。

今天中午一點開始， 所有藝閣車從高灘地停車場出發，沿途經過大同路、華勝路、民享路等路段，一字排開超過2公里的藝閣車，參與體驗藝閣的民眾化起藝閣妝「扮仙」，裝飾不同神話主題及經典故事，有九曲黃河陣、媽祖收伏妟公、哪吒鬧東海等。

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雖然今天中午開始陰雨綿綿，仍不敵民眾熱情，許多遊客紛紛圍在車隊旁拍手甚至尖叫，車上的「仙人」們更是灑下餅乾、娃娃、手飾等結緣福品讓民眾可以帶回保佑平安，隨著極具節奏感的音樂播放，仙人們在台上起舞，民眾同樣隨著節奏跳動，專屬於北港鎮的「台版迪士尼嘉年華遊行」，逐漸為當地宗教盛事帶來高潮。

朝天宮表示，今年共有59輛真人藝閣遊行車，考量到5、6日有南、北巡遶境活動，為避免藝閣遊行隊伍與之交集，造成交通動線疑慮，因此今年5、6日兩天下午、晚間的藝閣車隊，將遊行較外圍，7至9日晚間登場的遊行，就會遊行至廟前的中山路。呼籲參與藝閣的民眾，請盡量勿丟糖果，以免造成後續清潔人員困擾，更提醒民眾需要注意自身安全。

被譽為「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行今起一連五天登場，今天雖陰雨綿綿，仍澆不熄民眾熱情。（記者李文德攝）

被譽為「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行今起一連五天登場，今天雖陰雨綿綿，仍澆不熄民眾熱情。（記者李文德攝）

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