屏東鹽埔養禽場確診H5N1禽流感 撲殺7.8萬隻鵪鶉

屏縣鹽埔鄉鵪鶉場確診感染H5N1禽流感， 屏東縣動物防疫所執行撲殺作業。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣動物防疫所4月30日接獲鹽埔鄉1處鵪鶉場主動通報所飼養鵪鶉有異常死亡情形，隨即進行移動管制並採檢，5月3日確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，4日執行撲殺作業，撲殺7萬8180隻鵪鶉。

屏東縣動物防疫所表示，接獲禽場通報後，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，迅速派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，5月3日經獸醫所確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所4日赴該場執行撲殺作業，現場撲殺7萬8180隻鵪鶉，包括種禽6300隻、產蛋鵪鶉4萬9977隻、1日齡鵪鶉2萬1903隻，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及對相關聯場進行回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

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本例為屏東縣今（2026）年第二場案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制疫情散播。

屏東縣府農業處長李永文表示，每年3月至10月雖為禽流感好發季節，但其餘月份仍會有零星禽流感案例爆發，提醒養禽業者平日應做好防護，落實各項生物安全措施，徹底消毒人員、車輛、運輸工具及其他進出禽場的器具，並維持防鳥圍網設施正常運作，每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常症狀，例如精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降或異常死亡等，請盡速通報動物防疫所，未依規定通報者，依據「動物傳染病防治條例」撲殺動物不予補償且另處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

屏縣鹽埔鄉鵪鶉場確診感染H5N1禽流感，撲殺7萬8180隻鵪鶉。（圖由屏東縣政府提供）

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