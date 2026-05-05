5元就能搭車！ 淡江大橋4線新公車搶先預約體驗

配合淡江大橋即將通車，新北市交通局新闢4條公車路線，圖為115淡水八里觀光公車。（記者賴筱桐攝）

配合淡江大橋將於5月12日通車，新北市交通局新闢「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條公車路線，將自5月13日至6月10日展開試營運，今（5日）起可登錄「跳蛙公車平台」線上預約，民眾每趟只要花5元車資，即可搶先體驗。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，這4條新增的公車路線試營運除讓駕駛長熟悉路線、控制各站點到站時間外，也透過民眾實際搭乘，全面檢視行駛效率、停靠站位、班次規劃、轉乘銜接及乘車舒適度等，作為公車正式通車前的改善依據和參考。

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交通局指出，「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條公車路線各具特色，串聯淡水、板橋及桃園機場，兼顧通勤與觀光需求，試營運期間班次如下：

988板橋快線（淡海新市鎮－板橋公車站）：每日4班次，發車時間為6:50、10:00、16:30、20:00。

989機場快線（淡海新市鎮－桃園機場）：雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為7:00、11:00、16:00；淡海新市鎮發車時間為08:30、12:30、17:45。

990機場快線（淡水捷運站－桃園機場）：雙向對開，每日6班次，桃園機場第2航廈發車時間為6:00、10:00、14:00；捷運淡水站發車時間為7:45、11:30、15:30。

115淡水八里觀光公車：採預約包車制，每周五至周日行駛，每日3班，發車時間為10:00、14:00、18:00，輕鬆串聯淡水與八里景點。

交通局提醒，「988板橋快線」、「989機場快線」及「990機場快線」，每班次開放34人預約；「115淡水八里觀光公車」則每班次開放18人預約，均須於發車前1天22時30分前完成預約，民眾線上完成預約後，可直接憑APP車票證明畫面搭車。

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