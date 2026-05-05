竹市太原路地下道大雨必淹 議員曾資程籲提升抽水馬達效能

新竹市太原路地下道幾乎逢雨必積淹水，市議員曾資程建議市府提升抽水馬達效能。（照片取自曾資程臉書）

新竹市太原路的地下道幾乎逢大雨必積淹水，4月初一場豪大雨，更導致太原路地下道的水位感測閘門失靈而積淹水，幸市議員曾資程與水源里長曾翰揚到場先用交通錐阻擋，才避免汽機車誤入地下道。日前市府也進行太原路地下道周邊水溝會勘，曾資程建議原設置的抽水馬達效能不足，由原2馬力提升至5馬力，以強化抽水效率，另有關地下道後方排水溝排水部分，也籲市府評估增設抽水機，改善排水能力。

太原路地下道可說是竹市積淹水指標地下道，只要下豪雨連續超過2小時就易發生積淹水情形，曾資程說，4月4日清晨的豪大雨，又讓太原路地下道淹水了，而原應發揮功能的水位閘門感測器卻故障未啟動，幸趕緊用三角錐擺放在兩側對向路口，才避免汽機車勿入。雖後續雨勢稍緩後啟動抽水馬達可排水，但顯然抽水馬達的效能不足應付豪大雨，因此建議市府將抽水馬達的效能從2馬力提升至5馬力。

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另地下道後方排水設施部分，也建議市府評估是否增設抽水機，以改善整體排水能力。同時針對既有設施改善，由於市府原先施作的相關設施，因長度或配置不符現地需求，將辦理切除並調整為適當長度，期提升排水功能。

市府也強調會蒐集地方及民代相關意見後，做為後續改善排水工程參考。

新竹市太原路地下道幾乎逢雨必積淹水，市議員曾資程建議市府提升抽水馬達效能。（照片取自曾資程臉書）

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