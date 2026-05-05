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    首頁 > 生活

    因應美農產品相繼叩關 苗縣推獎勵機制鼓勵業者標示食材來源

    2026/05/05 14:09 記者張勳騰／苗栗報導
    因應農產品相繼叩關，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中指示衛生局研擬相關獎勵辦法，鼓勵商家與餐飲業者主動公告食材來源，為民眾食安把關。（圖由苗栗縣政府提供）

    因應農產品相繼叩關，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中指示衛生局研擬相關獎勵辦法，鼓勵商家與餐飲業者主動公告食材來源，為民眾食安把關。（圖由苗栗縣政府提供）

    有鑑於繼美猪、美牛之後，馬鈴薯與花生接著強勢叩關而來，苗栗縣政府今（5）日召開縣務會議，縣長鍾東錦對食材衛生安全深感憂心，指示衛生局研擬適度的獎勵辦法，鼓勵商家與餐飲業者主動公告食材來源，為民眾食安把關，讓廣大消費者買得放心、吃得安心。

     

    鍾東錦指出，繼美牛、美豬之外，現在又陸續有美國馬鈴薯和花生叩關進口，同時，還有許多食材和農產並未明確規範業者要標示來源，消費者難免有所疑慮；他思考這個議題很多天了，因提出「當別人無法保護我們的時候，我們可以用獎勵方式來保護自己！」的構想。

     

    鍾東錦今天在縣務會議中指示衛生局研擬相關獎勵辦法，鼓勵包括販售食材、農特產的商家，乃至於餐飲業者等等，能夠主動公告食材來源，大家攜手守護鄉親健康。他希望業者能主動配合，贏得消費者青睞後，生意自然會蒸蒸日上；另指示衛生局善盡稽查及宣導責任，為食安嚴加把關，並對配合的業者頒發獎牌或獎金鼓勵。

     

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