22年來首見！ 竹縣湖口將增設國道1號第2交流道

新竹縣湖口鄉公所透過縣府努力爭取的第2交流道，今天獲交通部高速公路局有條件同意通過，成為22年來縣內第1個即將新設的交流道。（圖由湖口鄉公所提供）

自國道3號寶山交流道通車迄今，22年後，新竹縣今天再獲交通部高速公路局有條件同意通過，將在湖口鄉增設國道1號的第2個交流道！湖口鄉長吳淑君說，今天高公局召開的這項審查會之所以能有這個重大突破，感謝縣長楊文科、縣府工務處長戴志君、縣議員何建樺在地方力挺，前交通部次長、仰德集團總顧問何煖軒更以曾任高公局長的專業經驗幫忙催生，對湖口鄉親來說意義重大。

吳淑君說，位於湖口的新竹產業園區是大型綜合性工業區，年產值約6500億、從業人員近7萬。東側靠國道1號、台1線沿線持續有企業進駐設廠、還有3個產業園區開發規劃中，若再加上一旁新豐的208家工廠和1萬4336名從業員工，湖口第2交流道開闢迫在眉睫。

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她說，爭取增設早在前鄉長林志華時就起跑，後因地點不適合，經她重新規劃選址，決定在國道1號75公里又100公尺到87公里到400公尺處的東側，作為湖口第2交流道的預定地，總計畫工程費約8.1億，由高公局負責規劃和施工，但匝道用地取得作業約需1億7000多萬則獲縣府允諾幫忙。民進黨縣議員何建樺還跨黨派尋求中央協助湖口鄉。

縣府工務處長戴志君說，今天在副縣長徐元棟帶隊下獲得前述讓人振奮的結果，縣府將依審查意見，督導公所修正相關報告外，會編列預算協助分攤總建設經費的2成，且也將配套完成拓寬周邊平面道路如：長青路、竹11線箱涵、中平路等相關配合事項，以爭取湖口第2交流道儘早動工興設。

國道1號湖口第2交流道預定地就在圖右空曠處。（記者黃美珠攝）

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