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    首頁 > 生活

    每天清晨4點開工！運彩理事長拚出3億回饋獲好人好事代表

    2026/05/05 14:02 記者蔡淑媛／台中報導
    何昱奇獲台中市好人好事代表表揚。（記者蔡淑媛攝）

    何昱奇獲台中市好人好事代表表揚。（記者蔡淑媛攝）

    台中市府今天表揚台中市14名好人好事代表與5位榮譽狀得主，其中中華民國運彩公會理事長何昱奇，運彩產業建立穩定經營體系，其個人所屬運彩產生的盈餘，每年依制度回饋國家運動發展基金，累計貢獻逾3億元，支持台灣體育基層發展。

    何昱奇長期維持高度自律的工作效率，每天清晨4點起床即開始檢視報表、分析賽事數據，並整理當日資訊提供給約5000名會員參考，幾乎全年無休，發展及健全運彩產業，亦長期投入基層體育與弱勢關懷，他強調，資源就要投入在真正需要的地方。

    何昱奇曾被冒名不實投資招攬案，歷經司法程序後，法院判賠對方50萬元，他則將該筆賠償金全數捐出，回饋社會。他說，自己始終遵循3個信念，要守正，不取不義之利；承擔、不將壓力轉嫁他人；回饋，在有能力時回到社會。

    今天社會局副局長林資芮頒獎好人好事代表，其中僑光科技大學副教授李世珍，長年關懷偏鄉學童，推動「送愛到台東部落」計畫逾20年；彭秀娥則持續投入倫理教育與公益服務，累積千場以上分享，展現持續付出的精神。

    台中市表揚台中市好人好事代表。（記者蔡淑媛攝）

    台中市表揚台中市好人好事代表。（記者蔡淑媛攝）

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