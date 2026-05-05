屏菸超夯遊客跟導航誤闖「酒測巷」 住戶哀嚎：大門假日天天被撞

屏東市民生路57巷路幅狹窄。（記者羅欣貞攝）

屏菸1936文化基地3月底重新開園，全新完工的縣立美術館狂吸人潮，結果許多遊客開車跟著導航駛入屏東市民生路57巷，僅約180公分寬的巷子宛如「酒測巷」，不少駕駛太過緊張，狂擦巷子兩旁住家的大門和圍牆，住戶不時被「嘰、嘰、嘰」的聲音吵到，哀嚎「假日天天被撞啊！」。

屏東市民代表傅建雄、瑞光里長盧逸洋接獲陳情後，請Google 地圖協助修改路線，將開車路線調整到從民生路右轉菸廠路，也將在巷口立告示牌提醒汽車駕駛避免駛入巷子。

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屏東市民生路57巷約200公尺長，連接民興路與菸廠路，整條巷子寬窄不一，最窄處約僅180公分，兩旁約住有20戶人家；「住家的大門假日幾乎天天被撞，圍牆也是不時出現一道一道的刮痕」，陳姓住戶指著大門上的撞痕表示，大門當初是花3萬元裝的，現在只要到假日，就會被撞到，還曾經整片門被撞掉，必須重新鎖回去。

也有住戶放在白線內用來保護水表的花盆被撞破，甚至也有貨車誤入，把住家的遮雨棚撞凹，住戶無奈說「同一個地方就被撞了3次」。

屏東市民代表傅建雄、瑞光里長盧逸洋表示，現在流行開休旅車，如果是新手，一旦車子開進來，不管是前進或倒車可能都會很緊張，一緊張就容易擦撞到住家，所以接獲陳情後，即向Google Maps反映，昨提出申請，今（5）日已通過修改，也將在巷子路口設立警示牌，提醒大家開車避免進入。

文化處表示，縣立美術館3月28日開館以來口碑持續發酵，開館滿月即帶動屏菸文化基地入園人次突破10萬人次；上週適逢勞動節連假，再掀參觀熱潮，3天累計湧入逾2萬人次，人氣持續攀升。呼籲民眾若自駕，建請避免開入狹窄巷道。

屏東市民生路57巷路幅狹窄，行駛汽車需要小心翼翼。（記者羅欣貞攝）

住戶大門擦痕很多。（記者羅欣貞攝）

住戶遮雨棚至少被撞3次。（記者羅欣貞攝）

屏市民生路57巷。（記者羅欣貞攝）

屏東市民代表傅建雄表示，已請Google Maps協助調整汽車導航路線。（記者羅欣貞攝）

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