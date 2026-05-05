民代稱為ART放寬農產農藥殘留標準 食藥署澄清︰幾近謠言！

食藥署長姜至剛。（記者林志怡攝）

近期有民意代表對外聲稱執政黨為配合台美貿易協定（ART），大規模放寬174項農產農藥殘留標準。衛福部今日大動作召開記者會澄清，強調農藥殘留容許量修訂是每年例行作業，相關調整與ART無關，且阿扶平、特安勃等農藥並非國際組織認定的致癌物，我國過去就已經定有使用標準，非屬新開放的農藥品項，相關訊息已「幾近謠言」。

衛福部食藥署署長姜至剛表示，食藥署每年都會滾動修正「農藥殘留容許標準」，每年約進行2至3次，均有經過完整風險評估，且其中許多修訂是出於國內農業需求或國內糧食安全考量，以去年來說，即有2次修正。

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因此，姜至剛強調，食藥署今年4月21日發布修正「農藥殘留容許標準（MRL）」是基於國內農藥使用的務實需求，並依據優良農業操作規範（GAP）下農藥合理使用量，也參酌田間殘留試驗數據、綜合考量國人飲食習慣的風險評估後修訂，與ART全然無關。

至於民意代表聲稱阿扶平、特安勃等農藥是致癌物，且是因應ART新開放的農藥種類一事，姜至剛強調，前述2項農藥非屬國際癌症研究組織（IARC）公布的致癌物質，且國際食品法典委員會（Codex）、美日澳等亦有相應殘留標準訂定，台灣過去也有相應規範，非ART談判下的新開放的品項。

姜至剛說，對於農藥殘留容許量是一種行政管理制度，核心目的是確保農藥施用有法規可以遵循，並非人體健康風險的「毒性標準」，但民意代表對於相關內容與規範做法「有很深的誤解」，所論述的相關內容也幾近謠言。

台大農業化學系教授顏瑞泓則補充，農藥施用有其在地性，需要依據病蟲害特性、防治需求、氣候條件、栽培管理差異訂定合理使用方法，後在田間觀察消退情況，並訂定MRL以監控農民有無正確使用農藥，也因此不相同的藥品在不同國家會有不同的殘留標準。

食藥署嚴正駁斥民意代表所稱、為ART修改農藥MRL的說法。（圖由食藥署提供）

農藥殘留容許量說明。（圖由食藥署提供）

農藥殘留容許量標準。（圖由食藥署提供）

優良農業操作定義。（圖由食藥署提供）

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