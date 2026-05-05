北市爆安鼠之亂 議員關心4大公司因應措施

洪健益也提到，他曾經在中崙市場跑攤時，看過他們環境就聞到屍體的臭味，由於公有市場都是中央空調，店家也感嘆「聞得到但就是沒辦法」，後來才找到死老鼠是在通風口中。（記者孫唯容攝）

台北市爆發「安鼠之亂」，今（5）日台北市議會財建委員會，北市市場處與台北農產運銷公司等4大公司進行工作報告，台北市議員何孟樺、洪健益皆關心4大公司如何針對老鼠做出因應措施。產業發展局長陳俊安指出，針對垃圾儲存站會要求加蓋、加鎖，特別是垃圾儲存箱也應去做加蓋的防治，同時滾動檢討政策。

議員何孟樺表示，現在鼠患問題大家相當關心，目前4大公司場域內外，對於老鼠的防治措施為何？是否配合環保局有何作為？希望相關老鼠的防治問題希望可以更加注意。議員洪健益指出，台北市的傳統市場、公有市場皆屬於台北市場管理處管理，包含4大公司的場域，針對老鼠議題是否有因應作為？其實台北市的鼠源就是以市場為大宗，請問市場管理是否有針對鼠疫提出解決方案？

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台北農產運銷公司總經理吳芳銘表示，4月份已將相關滅鼠作業發包給環保公司，將放置捕鼠器、黏鼠板和有誘餌的方式來因應。台北漁產運銷公司總經理施宜廷指出，防蟑、防鼠、防蚊一直都有做，針對防蟑、防鼠部分一個月是做2次，防蚊是3個月做一次。台北畜產運銷公司總經理張麗珍指出，長期跟環保公司合作，由環保公司定期換藥。台北花卉運銷公司總經理張堂穆指出，每個月都有做滅鼠、清鼠的作業。

產發局長陳俊安表示，從今年1月、2月份開始，針對所有公有市場做相關清消，他們也有設投放鼠藥，但是他們是委託相關的病媒害防治的環保公司去進行，因此投放方式都是存放在盒子內部，且外部皆標示警語。

陳俊安指出，針對公有市場的建物外圍疑似的鼠洞進行補強，以及針對公有市場內部的垃圾儲存站，都有要求要加鎖、加蓋，一定要求要鎖起來，否則晚上恐有人進入丟垃圾，相關垃圾的儲存箱也應去做加蓋的防治，市場處會持續進行並滾動式檢討，幫助攤商。

洪健益也提到，他曾經在中崙市場跑攤時，看過他們環境就聞到屍體的臭味，由於公有市場都是中央空調，店家也感嘆「聞得到但就是沒辦法」，後來才找到死老鼠是在通風口中，現在市府要投藥，他沒有意見，或許這是治標不治本的方式，但是老鼠死掉不知道會跑到哪裡去，但是公有市場裡面的味道如果是腐朽的屍體味，會造成嚴重問題。

洪健益強調，公有市場跟4大公司，撇除花卉公司，這些老鼠可能因為有東西可以吃，市場管理處該如何去隔絕，而非只是投藥，如果只是投藥，王鴻薇就說這議題是假的根本沒老鼠，那你幹嘛投藥，如果要投藥你們就要想辦法去抓到老鼠死掉的地方，不要讓味道往外散。陳俊安則回應，感謝議員建議，這部份他們會遵照辦理。

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