台北鬧「安鼠之亂」 高雄加強滅鼠尚無漢他病毒確診案例

陳其邁於市政會議指示各局處加強滅鼠。（圖由市府提供）

台北鼠患話題延燒，近期不少民眾在街頭頻頻目擊老鼠出沒，引發討論；高市府今（5）日市政會議中，市長陳其邁指示加強滅鼠，環保局統計老鼠防治藥劑半年來已發放逾2200箱，目前尚無漢他病毒確診案例。

截至目前，外縣市漢他病毒症候群已累積2例，為防範此人畜共通疾病，高雄市長陳其邁今天市政會議中指示，各單位應持續強化熱區巡查與通報機制，滾動式檢討防治成效，經發局與農業局應落實督導市場及攤集場環境清消，以捕鼠板捕鼠器等物理防治、並杜絕廚餘殘留；環保局、民政局與區公所加強側溝與環境清潔工作等。

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衛生局指出，市府已啟動跨局處加強漢他病毒症候群防治行動專案，加強滅鼠防治工作，尤其針對市場、夜市商圈、攤商、餐廳等風險場域，加強環境整頓、滅鼠與清消作業。

經發局表示，目前高雄市尚無漢他病毒確診案例，未來將持續加強市場巡檢，落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」3大防治原則；另將加強清理堆積物避免鼠類棲息，要求攤商妥善存放生鮮食材，防止鼠類覓食，並配合衛生局提高消毒頻率，提供黏鼠板等工具協助物理性防治。

環保局說明，老鼠防治藥劑配發至各區公所，自去年11月至今年5月，已發放逾2200箱，民眾如有需求可向各區公所領取。未來將以環境清潔及側溝清疏等方式為主，搭配化學防治輔助，全面降低鼠類活動空間。

農業局強調，市府已與果菜公司及農會合作，針對果菜批發市場加強環境清潔與消毒作業，並強化廢棄物清運效率，截至本月4日，已訪查6處果菜市場、3處肉品市場與2處家禽市場等，共計清潔11處、消毒11場次。

工務局指出，已加強工地環境整頓與宣導，要求落實廚餘及垃圾定期清運、場域消毒，目前已巡查5處工地，尚未發現鼠類活動跡象。

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