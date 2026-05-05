台中綠空廊道21.7公里一廁難求 建設局：盤點周邊合適地點

多位市議員質疑台中綠空廊道長達21.7公里，竟無廁所。（記者蘇金鳳攝）

台中市綠空廊道長達21.7公里，很多民眾會到此騎自行車或散步，民進黨多位市議員質疑，如此受歡迎的廊道，卻長期缺乏公共廁所，民眾要走一公里的路才找到廁所，但找到廁所是台鐵公司所屬，廁所被鎖住，讓民眾「找得到也用不到」，已產生民怨，要求市府找到合適地點來興建，或者跟台鐵協調出適當的地點。

建設局長陳大田指出，綠空廊道涉及市有地與台鐵用地，設置廁所需跨單位協調，市府已與台鐵多次會議討論，並要求車站廁所延長開放時間、避免上鎖。此外，針對橋下空間開發案，也已透過都市設計審議要求設置公共廁所，並將持續盤點周邊合適地點，評估設置景觀式或替代性設施。

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市議員蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、張芬郁、謝家宜今在議會質詢時，質疑綠空廊道一廁難求的問題。

蕭隆澤表示，綠空廊道是台中重要的城市綠帶，長達21.7公里，平日吸引大量市民散步、運動與騎乘，但沿線卻找不到廁所，要走超過一公里才找得到廁所，即使找到了台鐵車站廁所，竟然上鎖或限時開放情形，讓民眾面臨「找得到也用不到」，忍不住的小朋友只得路旁解，大人還要四處找。

蕭隆澤表示，要求市府積極與台鐵協調，或評估設置臨時公廁，補足基本需求。

議員陳雅惠則表示，綠空廊道缺乏廁所問題，她早在2022年即反映，但仍未見具體成果，不是不能做，是市府沒有積極做。

她指出，自己的選區東南區同樣涵蓋綠空廊道，地方民眾陳情不斷，尤其學府路一帶使用人潮多，長輩與孩童常因找不到廁所被迫提早離開，嚴重影響使用體驗。

她質疑，市府過去以用地分屬市府與台鐵為由，遲未推動設置，但3年來仍無下文，要求建設局明確說明進度，並提出設置地點、數量及完成時程。

建設局長陳大田表示，會盤點適合的地點設廁所。（記者蘇金鳳攝）

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