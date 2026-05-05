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    首頁 > 生活

    淡水古蹟博物館「上帝視角秘境團」 5/8限量開搶

    2026/05/05 13:54 記者翁聿煌／新北報導
    淡水古蹟博物館與將捷金鬱金香酒店合作，推出「至高望遠，歷史視線」淡江大橋主題特色導覽。（記者翁聿煌攝）

    淡水古蹟博物館與將捷金鬱金香酒店合作，推出「至高望遠，歷史視線」淡江大橋主題特色導覽。（記者翁聿煌攝）

    新北市淡水古蹟博物館配合「518國際博物館日」盛事，將於5月16日至18日連續3天推出「上帝視角秘境團」，邀請大家一起登上3處制高點，從不同視角認識淡水的前世今生。

    淡水古蹟博物館與將捷金鬱金香酒店合作，將於16日至18日10點半至12點，推出「至高望遠，歷史視線」淡江大橋主題特色導覽，活動以國定古蹟滬尾礮台為起點，串聯雲門劇場戶外平台及將捷金鬱金香酒店望高樓，由專業導覽員帶領團員登高望遠，飽覽淡水河岸風光，還能以多角度捕捉國際級地標「淡江大橋」橋景，並留下創意合影。

    活動每場次限量20名，共計3場、60個名額，5月8日中午12點在官方網站開放免費線上報名，凡報名成功並出席者加贈獨家訂製款「滬尾礮台小徽章」1個，歡迎有興趣的人把握機會參與。

    淡水古蹟博物館長蔡美治表示，為提升淡水的文化觀光量能，去年起積極「打開」淡水的古蹟，包括淡江高中的百年體育館、橄欖球場、真理大學的馬偕故居等，讓更多民眾得以走入歷史場域，今年則是以淡江大橋為核心，陸續推出水陸雙遊程、滬尾講堂及主題導覽，帶領民眾從與以往不同的觀點觀察城市發展，理解淡水跨越不同時空的歷史轉變與文化歷程。

    淡水古蹟博物館與將捷金鬱金香酒店合作，推出「至高望遠，歷史視線」淡江大橋主題特色導覽。（記者翁聿煌攝）

    淡水古蹟博物館與將捷金鬱金香酒店合作，推出「至高望遠，歷史視線」淡江大橋主題特色導覽。（記者翁聿煌攝）

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