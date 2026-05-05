收回佔用農地營造蜜源森林 各界攜手植樹1600株

中華郵政攜手林保署等單位合力植樹，打造蜜源棲地，也強化森林碳匯。（記者吳俊鋒攝）

農業部林業及自然保育署收回台南山區一處被佔用、栽種芒果的國有地，今與中華郵政、嘉義大學合作植樹1600株，展開為期6年的科學監測，以及教育扎根，打造兼具原生蜜源，又可固碳的豐富森林。

造林活動由中華郵政董事長王國材、林業保育署處長汪昭華、嘉義大學校長林翰謙等帶領各界一起參與，種下了苦楝、江某、光臘共1600株幼苗，以台灣原生蜜源、固碳樹種為主。

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現場位在南化區北寮國小對面，約0.8公頃，「綠意郵遞ing-蜜源棲地共築行動」正式展開，林保署嘉義分署長李定忠說，先前因種植果樹，基於栽培、管理需要，使用了化學肥料與藥劑，對土壤，以及一旁溪流環境帶來負面影響，透過生態造林，可恢復原有防護與調節功能。

選種光蠟還會吸引獨角仙，更有益於形成豐富生態系；ESG棲地營造專案在植樹之後，將會由嘉義大學接續進行監測、調查，協助優化管理。造林是產官學的合作，中華郵政出資、林保署供地、嘉大監測，並協助推動環境永續向下紮根，未來可望成為北寮國小的戶外自然教室。

現場安排北寮國小應屆畢業生交寄「未來郵件」，寫信給6年後的自己，象徵夢想與綠意的傳承。王國材表示，與嘉大合作，於專案期間進行生物多樣性監測，透過量化數據建立生態資料庫，並結合北寮國小自然學科課綱，每年辦理相關教育活動。

現場也安排北寮國小應屆畢業生，進行未來郵件交寄。（記者吳俊鋒攝）

中華郵政攜手林保署、嘉大等單位，啟動ESG棲地營造專案，為環境永續而努力。（記者吳俊鋒攝）

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