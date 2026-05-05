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    首頁 > 生活

    台東縣府表揚36位模範母親 5人逾90歲

    2026/05/05 13:43 記者黃明堂／台東報導
    台東縣政府今天舉行115年度模範母親表揚活動，縣長饒慶鈴（左2）頒獎表揚93歲長濱鄉石靜美（右2）。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府今天舉行115年度模範母親表揚活動，縣長饒慶鈴（左2）頒獎表揚93歲長濱鄉石靜美（右2）。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府今天舉行115年度模範母親表揚活動，縣長饒慶鈴頒獎表揚模範母親總計36名，其中5位模範母親年逾90歲，最高齡為長濱鄉94歲陳阿春女士，另有93歲長濱鄉石靜美、太麻里鄉羅玉蘭，以及92歲成功鎮沈芳蘭與90歲台東市張翠琴。

    活動由Keep Dance舞團帶來開場演出，現場播放模範母親家庭影像及子女祝福影片，營造溫馨氛圍，縣長逐一頒贈表揚狀並與家屬合影留念，並安排抽獎活動增添節慶氣氛。民政處表示，本次表揚對象來自縣內各鄉鎮市，無論生活背景或人生歷程各有不同，皆展現對家庭長年付出的堅持與守護。

    今年度由縣內各鄉鎮市公所推薦的模範母親共36位，包括長濱鄉陳阿春（94歲）、太麻里鄉羅玉蘭（93歲）、長濱鄉石靜美（93歲）、成功鎮沈芳蘭（92歲）、台東市張翠琴（90歲）、台東市南靜玉（89歲）、東河鄉邱汪紅藤（87歲）、太麻里鄉洪陳靜（86歲）、東河鄉胡蘭妹（85歲）、海端鄉余銀妹（84歲）、池上鄉蔡賴秀梅（78歲）、鹿野鄉藍玉卿（77歲）、綠島鄉李洪美玉（77歲）、綠島鄉林田堯枝（77歲）、台東市蔡素珠（76歲）、鹿野鄉林潘秀妹（76歲）、延平鄉江金英（75歲）、成功鎮吳月雲（72歲）、關山鎮江淑娥（ 72歲）、台東市張來春（70歲）、蘭嶼鄉江那個（70歲）、金峰鄉楊秀琴（69歲）、大武鄉高秀峯（69歲）、關山鎮江美枝（68歲）、台東市黃郁芳（68歲）、卑南鄉楊美鳳（68歲）、台東市徐文霞（66歲）、卑南鄉麥寶琴（66歲）、池上鄉金阿蘭（65歲）、蘭嶼鄉賴素英（64歲）、大武鄉莊秀嫚（62歲）、金峰鄉吳素麗（62歲）、達仁鄉江李佩霞（60歲）、海端鄉古振英（60歲）、達仁鄉徐照珍（57歲）、延平鄉古英花（54歲）。

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