苗栗市首次藝陣文化節5/15~5/17登場 展現多元民俗風采

苗栗市公所於15至17日首次舉辦藝陣文化節活動，邀請代表性藝陣團隊演出。（記者張勳騰攝）

苗栗市公所於15至17日將在苗栗青年創業指揮部前廣場首次舉辦「苗栗市藝陣文化節」活動，以藝陣文化為主軸，安排客家方口獅、八家將、官將首等藝陣團隊展演，17日晚舉辦的感恩之夜，邀請星光幫歌手賴銘偉、新生代超人氣團體ARKis、B CRUSH輪番演出，當晚並邀請6至12歲孩童參與「藝閣踩街」，市長余文忠盼藉由活動讓傳統文化走入生活，促進世代交流與文化傳承。

苗栗市公所今（5）日召開記者會啟動並說明活動內容，余文忠指出，此次活動將集結客家方口獅、八家將、官將首、電音三太子、宋江陣、節令鼓等藝陣團隊，從客家傳統到經典陣頭，展現台灣民俗藝陣文化的多元樣貌。

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15日傍晚5點半「選手之夜」將率先登場，邀請女子國風電音樂團、雷霆戰鼓及電音三太子接力演出，以融合傳統與潮流的舞台表現點燃現場氣氛，展現藝陣文化創新魅力。16日下午4點起「社區之夜」登場，由苗栗在地20組社區表演團體熱情演出，透過歌舞、才藝等演出，展現地方文化活力與社區凝聚力。

17日下午1點30分起安排神轎車恭迎苗栗市天后宮、天雲廟及城隍廟神尊同行巡庄會香，象徵護佑地方、賜福市民；沿途安排定點藝陣表演，最終在苗縣府前舉行象徵祈福庇佑的「鑽轎底」儀式，讓民眾感受信仰文化的溫度與力量。

17日晚上7點30分「感恩之夜」壓軸登場，邀請歌手賴銘偉，以及新生代超人氣團體ARKis、B CRUSH輪番演出；當晚6點則舉辦「藝閣踩街」，讓6至12歲小朋友裝扮成神明或民間故事人物，乘坐精心打造的藝閣車在南苗三角公園啟程遊街，重現傳統迎神賽會熱鬧景象，限額60個名額，採網路事先報名制。3天活動並在縣府前廣場舉辦文化市集，讓民眾除欣賞藝陣演出，也能漫遊市集、品嘗苗栗在地好味道。

苗栗市公所於15至17日首次舉辦藝陣文化節活動，召開記者會啟動，邀請鄉親體驗多元的藝陣文化。（記者張勳騰攝）

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