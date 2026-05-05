農藥容器別亂丟 南市推回收兌換好禮

南市推動農藥廢容器回收兌換，促進環境保護。（南市環保局提供）

廢棄農藥容器若未妥善處理，不僅可能造成土壤與水源污染，也對人體健康構成潛在威脅。南市持續推動農藥廢容器回收制度，今年特別結合全市7個農會及後壁區新嘉里辦理回收兌換活動，鼓勵民眾落實分類回收，共同守護環境安全。

民眾只要攜帶已完成清洗並分類的農藥廢容器、高壓容器達5公斤，或玻璃瓶達30公斤，即可兌換宣導品1份，以實際誘因提升回收參與率，落實資源循環再利用。

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環保局提醒，農藥具高度毒性，回收前務必遵守「3沖3洗」原則，容器應清潔後鎖緊瓶蓋，不可壓扁，以維持安全運輸與後端處理效率，並交由清潔隊或農會統一回收。瓦斯罐、殺蟲劑與噴漆罐等高壓容器，切勿投入垃圾車，以免在壓縮過程中產生爆炸風險。

環保局長許仁澤表示，今年回收兌換活動4月中旬自東山區農會起跑，後續將陸續在各地展開，包括5月8日柳營區農會、5月22日南化區農會、6月26日關廟區農會、7月31日麻豆區農會、8月14日後壁區農會、9月4日左鎮區農會，以及10月2日後壁區新嘉里。相關資訊可至「資源回收全民動起來」網站查詢。

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