恆春學童潛水畢典 海龜「長官」觀禮不致詞

恆春40名學童深潛領畢業證書。（台灣潛水提供）

畢業典禮不在枯燥的禮堂，而是在湛藍的「藍色國土」，恆春半島最具代表性的海洋畢業典禮，今日拉開序幕。來自恆春半島40名畢業生，在專業教練一對一帶領下，捨棄傳統制服換上潛水裝備，親身擁抱恆春最引以為傲的海底世界，透過深潛儀式領取「人生的畢業證書」。

這場邁入第七個年頭的「恆春海洋畢業典禮」，已成為國境之南學子最嚮往的成年禮。活動分為兩場次，首場由墾丁國小與鵝鑾分校的24名學子在今日率先「下海」；緊接著6月12日則由大平國小的16名畢業生接棒。對這群在海邊長大的孩子來說，雖然海浪聲是日常背景音，但真正「走入」海中卻是許多人的第一次。

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「原本很害怕，但看到小丑魚那一刻，緊張全不見了！」剛上岸的孩子興奮地分享。主辦單位指出，許多學童從最初的恐懼、掙扎，到在教練引導下看見絢爛的海底珊瑚礁與魚群，那種從「未知」轉化為「感動」的生命經驗，正是海洋教育從課本走向實踐的最美風景。

值得關注的是，今年活動首度成立「海洋志工隊」，由熱心的家長與老師組成。這群志工不只在岸上守護，更展現了長期深耕海洋文化的決心，希望讓這份與海連結的感動能代代相傳。此外，活動能連年順利舉行，仰賴屏東縣威鯨救難協會與台灣潛水、恆夏潛水等在地單位的專業支援，確保每一位孩子都能在最安全環境下挑戰自我。

主辦的台灣潛水表示，這場典禮已從單一學校的活動，演變成恆春半島的年度特色「海洋慶典」。多年以後，這些孩子或許會忘記長官的致詞，但絕對會記得那一年，他們曾像魚兒，在故鄉海底完成人生重要里程。

恆春40名學童深潛領畢業證書。海龜來觀禮。（台灣潛水提供）

恆春40名學童深潛領畢業證書。（恆夏潛水提供）

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