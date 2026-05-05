議員批中市門面公益路不平 小孩沒綁好會被顛出嬰兒車

民進黨市議員何文海質疑公益路人行道凹凸不平，影響行人行的安全。（記者蘇金鳳攝）

中市政府強調人行道要以人為本，民進黨議員何文海今天在市議會指出，台中市公益路被稱為餐飲街，相當知名，但是在環中路至永春東七路段的公益路，雙側人行道鋪面嚴重不平整，地磚出現普遍性鬆動、沉陷與龜裂，不要說輪椅族行不得也，就是推嬰兒車也是如同坐碰碰車，小孩子未綁好就被顛出去，要求市府重新鋪面。

建設局長陳大田表示，養工處馬上前往了解並處理，不平的地方要整平。

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市議員何文海表示，台中市公益路因為知名餐廳很多，吸引很多外來客來品嚐美食，是台中市門面，但是人行道的鋪面，卻是凹凸不平。

何文海表示，尤其是環中路至永春東七路間的公益路最為嚴重，採用傳統小尺寸地磚，因路基老化且受氣候影響，多處路段出現顯著高低落差。

何文海指出，這類凹凸鋪面對推行嬰兒車的家長、長者及行動不便者構成嚴峻障礙，除基礎流失造成的地磚跳動外，縫隙過大也易導致雨後積水、噴濺淤泥或雜草生長，甚至曾發生嬰兒車輪胎卡入導致傾倒的驚險場面。

他建議市府應參考先進路段做法，更換為如南屯區「五權西路段路段新設人行道」，所使用的高強度黑色平滑地磚或一體式壓花地坪，以人字拼方式排列。這類新式設計能大幅減少接縫數量、穩定結構，降低地面沉陷與受力不均的機率，進而顯著提升輪椅與嬰兒車的行走順暢度。

何文海更要求避免「補丁式」的局部維修，以免造成色澤雜亂與二次絆倒風險，要求市府規劃公益路全段翻修計畫，在重鋪前加強路基穩固與排水巡檢，確保工程服務年限。

另外，何文海質疑忠勇路寬達20米的道路，卻無人行道及騎樓，讓學童上課要與車爭道，要求市府改善。

市議員何文海表示，公益路人行道凹凸不平，推嬰兒車根本行不得也。（何文海提供）

何文海建議公益路要重鋪，如同五權西路的鋪面一樣。（何文海提供）

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