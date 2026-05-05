新北囊括18項農金獎 青農陳柏承轉行養蜂曝辛酸

新北市府今天舉辦「114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，市長侯友宜（左二）頒獎給績優農、漁會。（記者賴筱桐攝）

新北市農業局今天舉辦「114年度績優農漁會及農漁民表揚典禮」，各農、漁會2025年囊括農業金融體系最高榮譽「農金獎」共18個獎項，還有7位農民參與國際賽事斬獲佳績，其中青農陳柏承從廣告業轉行養蜂，也推廣城市養蜂和食農生態教育，生產的蜂蜜周邊產品獲國際獎項肯定。

新北市長侯友宜指出，農、漁會多年來在地方辛勤耕耘，協助市府宣導與執行各項政策，積極拓展產銷通路，為優質產品創造更好的收益。市府以農業為根基，串聯「新北健康三寶」、「新北好茶」、「新北海派」、「新北青農力」與「萬金杜鵑」等在地品牌，承襲「農耀新北」百年精神。

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農業局長諶錫輝表示，新北特色農產品在國際大放異彩，祥順茶行、蔡金財、大埔製茶廠分別獲得日本世界綠茶大賽2個最高金賞、金賞；玉峯茗茶業、陳柏承各自拿下比利時頂級美味大獎鑽石獎章、3星獎；白青長茶作坊贏得法國世界茶葉大賽金獎；文平茶莊獲英國美食風味獎3星獎。

陳柏承說，2016年父親對養蜂產生興趣，說了一句話「我們來養蜂吧！」父子倆在石門區開啟養蜂之路，當年遇霸王級寒流來襲，蜜蜂全部被冷死，隔年重新開始，家人也搬回蘆洲，在陽台、屋頂跟窗台推廣城市養蜂，與地區農會和學校合作，進行食農教育。

談到轉行養蜂的過程，陳柏承提到，他原本從事廣告設計業，養蜂最大的門檻就是「不要怕被盯」，必須了解蜜蜂習性以及季節、環境的變化，逐步調整，還要有前輩的經驗傳承，才知道什麼季節該繁殖、什麼季節可以採蜜。

陳柏承表示，早期大家對蜂蜜的認知通常是龍眼、荔枝、百花蜜這3種，後來他到各地展開蜂蜜的味覺之旅，發現新北有鴨腳木蜂蜜，中南部有紅採花蜜、柳橙花蜜等，市面上較少見，希望推廣台灣本土的特殊蜂蜜風味，讓更多消費者知道。

青農陳柏承從廣告設計業轉行養蜂，希望推廣台灣本土特殊風味的蜂蜜讓消費者知道。（記者賴筱桐攝）

新北市各農、漁會2025年囊括農業金融體系最高榮譽「農金獎」共18個獎項，市府頒獎表揚。（記者賴筱桐攝）

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