高雄戶政規費可刷卡？ 現場實測曝4大缺漏

抽樣查看左營戶政所櫃台，未見收費方式的標牌與刷卡機。（記者洪定宏攝）

高雄市民政局早在2018年就實施戶政規費可刷信用卡支付，但長達8年來，有多少市民知道？記者抽樣走訪左營戶政所發現4大缺漏，包括櫃台無標示、未見刷卡機、沒有宣傳海報、工作人員未主動詢問。

民政局回應強調，將要求各戶政所在明顯處張貼收費方式標示。另外，戶政所使用的是無線刷卡機，因為有很多窗口共用，所以只要跟工作人員說要刷卡，就會拿出刷卡機使用。

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讀者反映表示，月前到沖繩縣那霸市役所閒逛，發現1樓「售票機」賣的竟然是「戶籍謄本」等各類收費文件，市民不僅可付現金找零，也有信用卡等電子支付功能，更有日、英、中、韓4種文字選擇，方便外籍人士使用。

由於讀者與記者到戶政所申辦戶籍謄本的經驗，第一時間的「印象」是「只能付現」，所以沒有先上網搜尋，詢問民政局才知刷卡付費早已施行多年。

然而，記者抽樣走訪左營戶政所，不僅櫃台無標示，也未見刷卡機，牆面及休息區展示架更沒有宣傳海報，依過去申辦經驗，工作人員並未主動詢問「付現或刷卡」。

高市民政局曾於2018年6月27日發布新聞稿聲稱，自2018年7月1日起，高雄市各戶政事務所全面開放信用卡或智慧型手機行動支付APP支付戶籍謄本、國民身分證、戶口名簿、印鑑證明、自然人憑證等全部戶政規費服務，並建置「公務機關信用卡繳納平台」，提供33家發卡機構信用卡繳納戶政規費。

左營戶政所的各式海報，沒有宣傳收費方式。（記者洪定宏攝）

那霸市役所設置戶籍謄本等收費的售票機。（讀者提供）

那霸市役所售票機內呈現各類收費文件。（讀者提供）

那霸市役所售票機不僅有信用卡等多種支付方式，更能以4種文字呈現。（讀者提供）

高市民政局承諾將要求各戶政所在明顯處張貼收費方式標示。圖為左營戶政所。（記者洪定宏攝）

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