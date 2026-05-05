僑委會英語志工與丹鳳學子線上相見 台加高中生互比誰早起

即將前往台灣參加英語營的志工們參加行前培訓並與師長們合影。（記者張伶銖攝）

台灣僑委會每年均選拔海外台裔青年義工加入英語服務營的行列，今年獲得錄取的加西地區團員們於3日第一次相見，20名學生志工在行前培訓會透過視訊會議，與新北市立丹鳳高中的同學在線上交流，比較台灣和加拿大兩國大為不同的校園文化。當溫哥華的同學知道丹鳳中學的同學每天需要7點到校時，不禁佩服台灣中學們的早起毅力。

台加學生從交流各自一天的作息作為認識彼此的起點，也有同學誠實寫下有時熬夜至凌晨3點，這說明兩國的中學生各有各的苦衷。

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英語服務營行前培訓會由駐溫哥華台北經濟文化辦事處僑務組主辦，由僑務組長郭淑貞主持。郭淑貞指出，這次活動主要著重於學生在出發前語言互動能力與文化理解能力，考量學生後續將參與英語教學服務，除英語表達能力外，亦需具備基本華語溝通能力，以利與當地學生互動及日常生活適應 。郭淑貞提醒錄取營隊的學生志工及家長務必詳讀及遵守「營隊守則」，志工們服務的學校由教育部分發，今年加西地區有25名學生將於暑假到台灣教導英文，其中有6名學生將分配在新北市丹鳳高中教英文。

郭淑貞說，英語服務營是一個讓志工「一起玩，一起笑，一起學習」的大好機會，她說，志工們在臺灣時間正處於天氣濕熱，請志工們注意防曬、多喝水，保持身體健康。

僑委會指出，今年在大溫哥華台灣菁英協會張建宏共同主席促成下，新北市立丹鳳高中首度參與並成為英語服務營對接學校，7月將有6位加西地區的錄取學員分發到該校服務，該校姜禮德校長致詞時表示，感謝僑務組主辦這次的英語服務營行前培訓會及國際數位學伴線上交流，讓丹鳳高中的同學能夠以英語與加拿大的同學交流，透過視訊交流即能了解加拿大的校園文化。姜禮德說，這是非常成功且有意義的一次台加中學生交流活動。姜禮德非常期待溫哥華的同學們來到丹鳳高中教台灣同學們英文。

在學生線上交流時間，同學們互相寫下每天幾點睡，每點上課，台灣同學在7-11都買那些食物，以及溫哥華同學感興趣的夜市文化，溫哥華的女同學更能以台語說出她最喜歡的夜市食物是「蚵仔煎」，發音標準，令人印象深刻。也有溫哥華的同學表示最懷念的7-11食物是茶葉蛋，說明小7的茶葉蛋多年來都是幾代海外台灣人共同的想念。

英語培訓營溫哥華同學們與丹鳳高中同學第一次在線上交流。（記者張伶銖攝）

丹鳳高中同學在電腦室與溫哥華同學作線上交流。（丹鳳高中提供）

台加兩國高中生在英語服務營行前培訓相見歡。（丹鳳高中提供）

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