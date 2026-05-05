腸病毒不可輕忽 台南本學期迄今已21園24班停課

幼兒園學童洗手預防腸病毒。（南市教育局提供）

衛生福利部疾病管制署監測顯示腸病毒疫情持續升溫，今年全國已累計4例腸病毒重症病例，其中包含1例死亡個案。南市政府教育局今（5）日統計指出，自114學年度第2學期開學至4月30日，台南已有21所公私立幼兒園、共24班因腸病毒停課，防疫不可輕忽。

教育局提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高風險族群，且發病後一週內傳染力最強，容易在幼兒園、安親班與家庭中造成群聚感染，除幼童外，大人也可能成為傳播來源，因此日常應落實咳嗽禮節與正確洗手習慣，家長更需隨時觀察孩子健康狀況。

請繼續往下閱讀...

教育局長鄭新輝指出，腸病毒主要透過腸胃道、呼吸道及接觸分泌物傳播。若幼童出現嗜睡、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等警訊，應立即就醫並落實「生病不上課」，避免交叉感染。

在防疫教育方面，台南各幼兒園已將洗手衛教融入日常，例如透過音樂律動、故事扮演等方式，引導幼童學習「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟，以市立麻豆幼兒園為例，透過情境式教學強化實作，讓防疫觀念從小扎根。

教育局提醒掌握5大洗手時機：吃東西前、抱小孩前、擤鼻涕後、如廁後及看病前後。另需注意，酒精對腸病毒效果有限，建議以含氯漂白水（10公升清水加100毫升漂白水，約500 ppm）進行環境消毒，並定期清潔玩具與常接觸物品，全面降低病毒傳播風險。

麻豆幼兒園園規劃洗手防疫課程，以說故事方式，帶領幼童確實操作洗手5步驟。（南市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法