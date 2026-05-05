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    首頁 > 生活

    護理師怒三班護病比入法延宕 石崇良：力拚5/12前預告

    2026/05/05 13:20 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良表示，衛福部力拚5月12日護理師節前預告三班護病比入法相關修法草案。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良表示，衛福部力拚5月12日護理師節前預告三班護病比入法相關修法草案。（記者林志怡攝）

    三班護病比遲遲沒能入法，護理團體今日聚集上千人赴衛福部抗議，衛福部長石崇良今日與相關團體代表會面後指出，衛福部將於5月8日邀請醫界、護理界團體共同討論，目前草案規劃將2024年3月1日公告的標準直接入法，並力拚5月12日護理師節前預告、最快7月下旬公告，並設有2年緩衝期。

    基層護理人力近年嚴重流失，護理界期盼的三班護病比卻遲遲沒能入法，上千名護理人員今日因此冒雨前往衛福部抗議，要求衛福部在5月20日前，依照2024年3月1日公告的三班護病比標準直接入法，並建立具約束力的執行機制，不容許延宕、打折或空轉。

    石崇良指出，今日與護理團體代表討論時提到，希望將三班護病比正式入法，且在5月20日護理師節前能看到法規定案，內容需依照2024年3月1日公告的標準，雖可接受有緩衝期，但衛福部需提出相關配套措施，確保護病比表現持續進步。

    對於護理團體代表訴求，石崇良說，衛福部會即刻啟動修法程序，擬修訂「醫療機構設置標準」第12條之一，將原本的「全日護病比」規範修正為「三班護病比」，且現行草案也依照2024年3月1日公告的標準規劃，並設有2年緩衝期。

    石崇良表示，衛福部將於5月8日下午召開會議，邀集醫師公會全聯會、各級醫院協會、護理學會、護理師公會全聯會、護理師工會等團體，針對法規文字進行討論，衛福部也會儘量讓程序順利，力拚5月12日護理師節前預告草案內容，依據法治作業程序預告60日後，最快會在7月下旬正式公告。

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