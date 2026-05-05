淨零政策走入校園 高雄100校啟動碳盤查

高雄市啟動「100校校園簡易碳盤查行動」，要讓減碳落實於校園日常。（高雄市教育局提供）

響應國家2050淨零排放政策，並配合高雄市打造淨零城市願景，高雄市教育局推動「各級學校校園簡易碳盤查與碳盤查示範學校計畫」，今年正式啟動「100校校園簡易碳盤查行動」，將減碳理念具體落實於校園日常。

高雄市教育局長吳立森指出，碳盤查計畫將分階段推動，2026年先培訓100所學校進行簡易碳盤查，預計至2028年達成全市校園全面推動。此外，高雄高商、國昌國中與陽明國小也同步進行符合ISO標準的碳盤查，成為「ISO碳盤查示範校園」，建立具查證性與審核機制的碳數據，強化校園淨零治理能力。

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校園簡易碳盤查從盤點燃料使用、用電、用水與通勤行為等數據出發，計算整體碳排放量，同時納入再生能源與校園樹木碳匯等「負碳」資料，逐步建立完整的校園碳排現況，並進一步分析碳排熱點，擬定具體減碳策略，為校園永續治理奠定基礎。

計畫特別邀請教育部「智慧化氣候友善校園計畫」專家學者組成輔導團隊，包括樹德科技大學教授李彥頤、台東專科學校教授陳星皓及成功大學教授賴啟銘，並由大華國小、前峰國小及南隆國中3所核心學校領航，透過說明會與輔導工作坊，帶動更多學校共同參與。

高雄高商培育師生取得減碳人員證書，全面啟動校園碳盤查。（高雄市教育局提供）

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