賣粉圓「台版張凌赫」暴紅 網紅老婆遭起底曾賣假韓貨

網友認為阿B是台版張凌赫。（圖擷取自threads@bben89）

高雄文化中心附近1家經營34年的紅心粉圓老店，近日因老闆娘外甥一段幫忙叫賣的影片，神似近期中國劇《逐玉》男主角張凌赫，而讓網友暴動；但網友也起底，他的老婆是名賣衣服的網紅，幾年前曾拿中國貨標榜是南韓貨販售。

37歲的「台版張凌赫」阿B，目前的職業是1名攝影師，因為家族有荷蘭血統，從小帥到大，有空時會到店內幫忙，沒想到這次影片PO上社群平台引發熱議。

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正所謂人紅是非多，有網友發現他的老婆是IG有8.2萬追蹤的網紅「Honique 米粒」，是高雄的服飾賣家。米粒昨也在IG分享採訪花絮說，老公本人很害羞，雖然喜歡跟她吵架，但真的是無可挑剔的先生，真的很感謝大家。

不過，網友也挖出米粒的黑歷史，2023年她坦承7年前販售中國製商品，標榜說是「南韓貨」，而這段期間更賣出了150款非出自南韓的服飾，因此公開向所有買家道歉，並開放消費者私訊退款，也承諾往後會對自己更加嚴格以待。

米粒當時坦承，6、7年前開始出國連線前，每次都非常擔心又焦慮，怕挑貨沒辦法挑到完整的搭配，或是找不到CP值高的商品，所以都會在出國前，先在台灣認識的廠商或是淘寶挑5～10款，試穿後挑出至少能搭配3、4套，但由於台灣廠商領標寫著韓國製，所以心存僥倖告訴大家是韓國商品，這是非常錯誤且愚蠢的決定，「我真的做錯了，錯得離譜」。

網友則表示「自從知道賣中國製的貨，卻收韓國貨的價，就對這對夫妻沒好感了，不要蹭張凌赫好嗎!」但也有網友認為「犯錯有道歉就好～怎麼道歉都不行嗎？」

米粒（左）與老公阿B。（圖擷取自臉書Honique 米粒）

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