長年獨力照顧精神障礙兒 高雄91歲阿嬤首度母親節

詳興工程董事長林紀宏（右）捐贈6萬元響應華山「2026愛老人、端午動起來」公益行動。（記者蘇福男攝）

高雄市路竹區91歲馬鄭阿嬤長年獨力照顧患有精神障礙的兒子，即使脊椎彎曲、膝蓋退化，仍天天站在灶腳前煮飯，只為讓兒子有一口熱食可吃，母親節前夕，華山基金會攜手熱心企業主代替兒子跟阿嬤說聲「母親節快樂」。

華山基金會今（5）日上午10點，在路竹區老人活動中心舉辦「母親節圓夢計畫」，由夢莊幼兒園孩童載歌載舞熱鬧揭開序幕，路竹區公所社會課長陳木村、詳興工程董事長林紀宏和在地人士到場陪伴，與10多位長輩一同見證這場遲來的祝福。

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林紀宏憶及自己的阿嬤在他年少時即離世，不禁熱淚盈眶，感嘆「孝順要及時」，他代替馬鄭阿嬤的兒子送上蛋糕，祝福阿嬤歡度人生中第一個母親佳節，並捐贈6萬元響應華山「2026愛老人、端午動起來」公益行動，鼎加工業和路竹甲北里長參選人王又立也共襄盛舉。

華山基金會表示，「端午愛老人動起來」行動，每份關懷禮600元，陪伴長輩溫馨過佳節，有意共襄盛舉民眾，請洽愛心專線：07-6966433曾站長。

熱心企業主林紀宏（右2）代替馬鄭阿嬤的兒子送上蛋糕，祝福阿嬤歡度人生中第一個母親佳節。（記者蘇福男攝）

華山基金會今（5）日上午10點，在路竹區老人活動中心舉辦「母親節圓夢計畫」，眾人陪伴91歲馬鄭阿嬤歡度人生中第一個母親佳節。（記者蘇福男攝）

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