為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長年獨力照顧精神障礙兒 高雄91歲阿嬤首度母親節

    2026/05/05 12:56 記者蘇福男／高雄報導
    詳興工程董事長林紀宏（右）捐贈6萬元響應華山「2026愛老人、端午動起來」公益行動。（記者蘇福男攝）

    詳興工程董事長林紀宏（右）捐贈6萬元響應華山「2026愛老人、端午動起來」公益行動。（記者蘇福男攝）

    高雄市路竹區91歲馬鄭阿嬤長年獨力照顧患有精神障礙的兒子，即使脊椎彎曲、膝蓋退化，仍天天站在灶腳前煮飯，只為讓兒子有一口熱食可吃，母親節前夕，華山基金會攜手熱心企業主代替兒子跟阿嬤說聲「母親節快樂」。

    華山基金會今（5）日上午10點，在路竹區老人活動中心舉辦「母親節圓夢計畫」，由夢莊幼兒園孩童載歌載舞熱鬧揭開序幕，路竹區公所社會課長陳木村、詳興工程董事長林紀宏和在地人士到場陪伴，與10多位長輩一同見證這場遲來的祝福。

    林紀宏憶及自己的阿嬤在他年少時即離世，不禁熱淚盈眶，感嘆「孝順要及時」，他代替馬鄭阿嬤的兒子送上蛋糕，祝福阿嬤歡度人生中第一個母親佳節，並捐贈6萬元響應華山「2026愛老人、端午動起來」公益行動，鼎加工業和路竹甲北里長參選人王又立也共襄盛舉。

    華山基金會表示，「端午愛老人動起來」行動，每份關懷禮600元，陪伴長輩溫馨過佳節，有意共襄盛舉民眾，請洽愛心專線：07-6966433曾站長。

    熱心企業主林紀宏（右2）代替馬鄭阿嬤的兒子送上蛋糕，祝福阿嬤歡度人生中第一個母親佳節。（記者蘇福男攝）

    熱心企業主林紀宏（右2）代替馬鄭阿嬤的兒子送上蛋糕，祝福阿嬤歡度人生中第一個母親佳節。（記者蘇福男攝）

    華山基金會今（5）日上午10點，在路竹區老人活動中心舉辦「母親節圓夢計畫」，眾人陪伴91歲馬鄭阿嬤歡度人生中第一個母親佳節。（記者蘇福男攝）

    華山基金會今（5）日上午10點，在路竹區老人活動中心舉辦「母親節圓夢計畫」，眾人陪伴91歲馬鄭阿嬤歡度人生中第一個母親佳節。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播