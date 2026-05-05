鼠勾以！命理師去年神預言「2026鼠患」 網翻出影片朝聖

命理師「簡少年」去年12月發布預測影片，提到2026年需要多加注意「鼠患危機」。（圖擷取自「簡少年」YouTube）

台北鼠患問題延燒成「安鼠之亂」，各地行政區不斷被民眾拍到老鼠大軍出沒的誇張畫面，引發各界議論，並在Threads等社群平台成為熱門討論議題。有網友分享，命理師「簡少年」在去年發布的預測影片，內容提到2026年需要多加注意「鼠患危機」，精準命中現狀的神預言，迅速吸引大批網友朝聖。

據悉，1名網友4日在Threads詢問說，「怎麼有印象哪位命理老師有說2026年會有鼠患」，該文曝光後立即掀起眾人熱議，最終有人翻出命理師「簡少年」於2025年12月9日發布的「2026會發生什麼事？」影片，內容就有提到2026年的傳統命理，以及需特別注意的3件事，包含「馬相關」、「交通相關」、「鼠相關」。

請繼續往下閱讀...

根據「簡少年」說法，2026年會遇到子午對沖格，其中代表午的生肖為「馬」，套用在現今生活，可解讀為日常交通工具或動態，因此無論是原本就騎馬，或者是一般騎士與用路人，須特別防範各類交通事故發生；另一個代表子的生肖是「老鼠」，預測2026年可能會出現鼠患或與老鼠有關的傳染病，這點務必多加留意。

另外，「簡少年」有在影片中額外補充說，「老師我不是老鼠專業，所以我也不知道老鼠會帶來的疾病有哪些」，除歡迎熟知這個領域的朋友留言跟大家分享，也邀請大家一起在2026年觀察，看看他的預測內容是否有實現。如今北市爆發鼠患，「簡少年」的預測影片火速爆紅，原片下方更是湧入一票網友朝聖。

一些網友對於這個預言，抱持質疑態度，「台北老鼠有少過嗎？」、「台灣有哪一年沒鼠患？」、「其實鼠患幾個月以前就有了」、「這種是常識，不需要老師」、「2種可能：神算，或收到網軍消息」、「講錯你就會忘記了，講對了就會被造神」、「講中一項你記一輩子，沒中的當沒看到，這就是命理老師」。

其他網友則嘖嘖稱奇說，「留友看神預言」、「國師要加一了」、「鼠勾以，來朝聖預言家！」、「科學沒做到，玄學就登場了」、「當時看覺得有點荒唐，現在看覺得真的有料」、「雖然簡在網路上評價褒貶不一，但這次真的準」「那時候嗤之以鼻，想說雖然現在到處還是有老鼠，但說到鼠患就嚴重了」、「真的有料，我今天要瞎掰講個什麼感冒還流感的，這個年代誰跟你鼠患，預言家超強」。

相關新聞請見：

「政客爽」造假通報「鼠蹤地圖」 林智群批：越來越沒下限

北市安鼠之亂居民求助無門 網製作「老鼠雷達」通報系統自救

藍營狂轟民進黨、青鳥造謠北市鼠患 網翻「2023災情現場」打臉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法