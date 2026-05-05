不只野外水域！食腦變形蟲分布擴大 供水系統也可能存在

顯微影像顯示阿米巴原蟲在不同形態下的樣貌，這類單細胞生物廣泛存在於水與土壤中，少數種類在特定條件下可能對人體造成感染。（美聯社檔案照）

在湖泊或溫暖水域活動時，水中可能存在被稱為「食腦變形蟲」的微生物。科學家指出，隨著氣候變暖與水系統老化，這類生物的出現範圍正在擴大。不過專家強調，相關感染仍屬極為罕見，通常需特定暴露條件才會發生。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，一篇刊於《生物污染》（Biocontaminant）研究期刊的觀點文章指出，一類生活在水與土壤中的阿米巴原蟲（free-living amoebae）正逐漸受到公共衛生關注。研究由中國中山大學等學者參與。

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這類單細胞生物廣泛存在於自然與人工水系，多數對人體無害，但少數種類在特定條件下可能引發嚴重感染。

感染條件明確 與水進入鼻腔有關

研究提到，福氏內格里阿米巴（Naegleria fowleri）俗稱「食腦變形蟲」，可能在受污染水體進入鼻腔時入侵人體，進而影響中樞神經系統。

學者指出，此類感染雖進展迅速且後果嚴重，但發生率極低，多與在溫暖淡水活動且水進入鼻腔等情境相關，並非一般飲水或日常接觸即可造成。

研究指出，部分阿米巴對高溫與氯等消毒物質具耐受能力。中山大學學者舒龍飛表示，這類生物在部分條件下可能存在於供水系統中，增加監測與管理難度。

研究指出，阿米巴可成為其他微生物的保護環境，使細菌與病毒在其中存活，避開外界消毒機制，這種現象被稱為「特洛伊木馬效應」。

隨著水溫上升，適合其生長的環境增加，可能出現在過去較少見地區。學者建議採取「單一健康」策略，加強水質監測與跨領域合作。

研究強調，這類阿米巴普遍存在於環境中，但能感染人體的種類有限，且需特定暴露條件。本研究屬觀點性分析，並非臨床試驗結果，相關影響仍待進一步驗證。

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