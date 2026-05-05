護理師怒了！三班護病比入法拖沓 上千白衣天使冒雨包圍衛福部

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，提供護理人力最基本勞動保障的三班護病比遲遲沒能入法，已嚴重威脅病安。（記者林志怡攝）

基層護理人力近年嚴重流失，護理界期盼的三班護病比卻遲遲沒能入法，上千名護理人員今日因此冒雨前往衛福部抗議，要求衛福部在5月20日前將三班護病比入法，且需依照2024年3月1日公告的三班護病比標準直接入法，對此衛福部表示，將於5月8日下午召開會議，對三班護病比入法進行實質討論。

三班護病比入法討論數年，近期衛福部即將啟動正式程序，但因醫界團體提出應維持「鼓勵優於處罰」原則，且三班護病比應以「全年全班」為均值基準計算，另希望對「不可抗力」導致短期人力波動提供合理緩衝期，再度引爆護理界怒火，擔憂三班護病比最終演變成衛福部「口頭支持、實質稀釋」的局面。

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今日上千名護理人員今日包圍衛福部表達訴求，高呼「三班護病比入法刻不容緩」、「病人安全不能等」、「護理倒、醫療倒、全民一起倒」等口號，要求衛福部在5月20日前，依照2024年3月1日公告的三班護病比標準直接入法，並建立具約束力的執行機制，不容許延宕、打折或空轉。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，台灣醫療環境正瀕臨崩潰邊緣，2025年經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，我國每千人口病床數達到7.29床，遠高於OECD平均的4.3床，病床密度更是歐美的2.5倍，顯示我國並不缺床位，缺的是留得住的人力。

陳玉鳳怒批，衛福部及部分團體動輒以「關床」為三班護病比討論延宕的理由，但我國實際上並不存在關床問題，且我國護理人員的執業率目前僅60%，高達12萬名護理人力因執業環境惡劣而流失。

然而，陳玉鳳指出，提供護理人力最基本勞動保障的三班護病比卻遲遲沒能入法，而護理師每額外增加1位病人的照護負荷，病人之住院死亡風險將上升7%至14%，忽視護理師工作壓力，將嚴重威脅病安。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴則強調，三班護病比入法作業已經延宕2年，且投資護理的預算投入並未專款專用、公開流向，再多的數字都沒有辦法讓第一線護理人員有感，護理人員能不能留下來的關鍵是三班護病比入法的明確時程、具體條文與實質配套。

此外，今日參與抗議的護理人員情緒激動，一度要求衛福部長石崇良親自出面接下陳情書，但最終衛福部由護理及健康照護司司長蔡淑鳳出面，且蔡淑鳳表示，衛福部將於5月8日下午召開會議，對三班護病比入法進行實質討論，一定確保未來「由制度撐住護理人員」。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴說，護理人員能不能留下來的關鍵是三班護病比入法的明確時程、具體條文與實質配套。（記者林志怡攝）

護理團體高呼「三班護病比入法刻不容緩」、「病人安全不能等」、「護理倒、醫療倒、全民一起倒」等口號。（記者林志怡攝）

衛福部由護理及健康照護司司長蔡淑鳳出面接下陳情書。（記者林志怡攝）

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