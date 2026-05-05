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    首頁 > 生活

    台灣三大炮之一開炸！北港犁炮震撼畫面曝 20年老手分享經驗

    2026/05/05 12:43 記者李文德／雲林報導
    犁炮手趕緊將整捆鞭炮朝燒得通紅鐵犁劃過，再朝轎班隊伍底下丟擲，不僅僅是考驗著犁炮手的眼力、手速，更是需要經驗累積。（記者李文德攝）

    犁炮手趕緊將整捆鞭炮朝燒得通紅鐵犁劃過，再朝轎班隊伍底下丟擲，不僅僅是考驗著犁炮手的眼力、手速，更是需要經驗累積。（記者李文德攝）

    國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」今（5）、明（6）日隆重登場，數以萬計的信眾、遊客紛紛到場感受北港「小過年」。遶境活動中，更是必看有台灣三大炮之一的「犁炮」。20年經驗的犁炮手也分享經驗，更說道「要參與犁炮最重要的就是不要怕鞭炮」。

    20年經驗的犁炮手蔡孟峰表示，北港犁炮與台東炸寒單爺、台南鹽水蜂炮名列台灣三大炮，而犁炮主要都會在媽祖出巡時施放，不過談及施放的秘訣，首先需要保持虔誠的心。

    將犁頭放在炭火爐上燒得通紅，隨著遶境隊伍經過，犁炮手趕緊將手上整捆整捆的鞭炮朝鐵犁劃過，更需要看準角度朝轎班隊伍底下丟擲，不僅僅是考驗著犁炮手的眼力、手速外，該如何讓鞭炮丟到正確得位置，不傷到自己或隊伍人員，更是經驗的累積。

    談到施放的姿勢，蔡孟峰表示，身軀需要「前弓後箭」，當鞭炮引燃後，就要將身體重心隨著丟擲方向往前移動，並將鞭炮往地上丟，此外鞭炮的炮芯要朝內，才不會因為在施放過程中引燃為施放的鞭炮，造成自身危險，要丟多遠就全憑手臂的力道控制。

    蔡孟峰強調，放犁炮除了希望將傳統文化彰顯外，但最重要的就是要維持人員的安全，所以不能夠將鞭炮往人群中丟，而是需要施放在轎班、陣頭隊伍底下，才能免於受傷。

    犁炮手趕緊將整捆鞭炮朝燒得通紅鐵犁劃過，再朝轎班隊伍底下丟擲，不僅僅是考驗著犁炮手的眼力、手速，更是需要經驗累積。（記者李文德攝）

    犁炮手趕緊將整捆鞭炮朝燒得通紅鐵犁劃過，再朝轎班隊伍底下丟擲，不僅僅是考驗著犁炮手的眼力、手速，更是需要經驗累積。（記者李文德攝）

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