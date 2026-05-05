環團批政府基金與淨零目標脫鉤 林月琴促揭露氣候財務資訊

環境正義基金會（EJF）今日協同民進黨立委林月琴、台灣氣候行動網絡發布「台灣政府基金的氣候相關財務揭露分析報告」。（林月琴辦公室提供）

環境正義基金會（EJF）今日協同民進黨立委林月琴、台灣氣候行動網絡發布「台灣政府基金的氣候相關財務揭露分析報告」，針對勞退、勞保、退撫及郵政儲金總額高達15兆新台幣的四大政府基金進行氣候治理診斷，發現四大基金在氣候揭露與轉型計畫上存在嚴重缺失，不僅未對齊國家「2050淨零目標」，更缺乏明確的化石燃料撤資路徑，恐讓全民退休金深陷巨大的氣候財務風險。

為了解四大基金在氣候治理的表現，EJF使用國際標準「氣候相關財務揭露」（TCFD）以及「碳揭露專案」（CDP）的21項指標檢視台灣四大政府基金的資訊公開以及治理情形。結果顯示，四大基金普遍未能揭露投資組合以及其投資活動相關的碳排放、缺乏氣候對基金收益的情境分析、無制定具科學基礎以及量化指標的股東議合目標，不利公眾檢視自身退休金在氣候變遷下的財務風險及因應措施。

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報告評估發現，四大基金氣候轉型計畫的可信度僅介於33%至43%之間，顯示目前基金對外宣稱的「2050淨零承諾」恐僅是空洞口號。四大政府基金不論投資政策、投資標的、轉型計劃以及投資產生碳排都沒有對齊我國2030年、2032年與2035年減量目標。使用人民15兆的資金持續加速碳排，政府如何達成2050淨零目標令人存疑。

EJF呼籲，台灣政府應正視氣候危機對國家發展以及財務穩定造成的風險，並在法規層面要求基金治理應納入環境及社會永續義務，比照民間金融機構所受之政策與規範，並立即盤點並揭露高碳排產業的氣候風險，停止投資新的化石燃料標的，並對既有的化石燃料投資制定具科學基礎的議合目標與時限，強化與被投資企業的議合行動。

林月琴表示，氣候變遷已不只是環境議題，更是財務、產業與世代風險。因此，政府基金管理全民資產，不能只看短期報酬，也必須看見氣候風險。她主張，政府基金應揭露氣候財務資訊，盤點高碳與化石燃料曝險，提出符合2050淨零的投資路徑，並設定可追蹤、有期限的議合目標。

林月琴強調，退休金不只是財務帳，也是一張世代帳；這不是反投資，而是負責任的投資；環境永續與經濟發展不該對立，勞工退休福祉，應建立在財務穩健與宜居環境之上。

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