台南麻豆國小通學步道1、2期完工 109校最慢明年初全部完成

台南市長黃偉哲（中）視察麻豆國小通學步道。（市府提供）

守護學童上下學安全，麻豆國小通學步道優質化工程第2期歷經9個月完工，不僅提供學童安全通行空間，也讓家長接送更為便利。目前全市已有109所學校納入通學步道改善計畫，其中72校已完成，37校施工中，預計年底至明年初陸續完成。

市長黃偉哲今（5）日前往會勘，工務局表示，第2期工程利用校園退縮空間設置實體人行道，並將電桿、電箱等管線設施整併至設施帶，同時導入交通減速設施、更新人行標線，透過路口縮小、街角擴大等設計調整車流動線，有效降低車速、增加行人停等空間，達成人車分流目標。另外也同步優化道路照明、增設綠化景觀及調整停車配置。

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麻豆國小過去部分路段未設置人行道，學童需與車輛共用道路，存在安全疑慮，第1期西側門於2023年6月完成；第2期則針對學校南側進行整體優化，串聯校園周邊人行路網，去年6月開工後，已於3月下旬完工，總經費約1200萬元。

黃偉哲表示，市府將通學安全列為施政最優先項目之一，透過中央與地方合作，全面優化校園周邊人行空間，讓學童擁有安全、平穩的上學與回家道路，未來市府將持續盤點尚待改善校園積極推動，尤其針對部分學校因歷史因素，長期缺乏完善人行道或路面不平整，對學童通學安全造成潛在風險，會優先投入資源改善。

麻豆國小通學步道第1、2期工程完工，為學生打造安全的上、下學道路。（市府提供）

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