研究推翻舊觀點！ 空氣中塑膠微粒恐加劇全球暖化

我國學者認為，國外最新研究推翻了「塑膠對大氣溫度影響可忽略」的舊有觀點，建議將塑膠治理提升到氣候與空氣污染層級。塑膠微粒示意圖。（路透）

國際期刊《Nature Climate Change》在昨（4日）發布最新研究，首次將空氣中塑膠微粒與奈米塑膠（MNPs）界定為過去未被辨識的氣候暖化驅動因子，發現相當於大氣主要污染之一的黑碳的16.2％；我國學者認為，此推翻了「塑膠對大氣溫度影響可忽略」的舊有觀點，建議將塑膠治理提升到氣候與空氣污染層級。

台灣科技媒體中心（SMC）今指出，該期刊發布「空氣中的塑膠微粒與奈米塑膠對大氣暖化的貢獻」研究，該研究團隊發現，主導塑膠微粒與奈米塑膠光學特性的關鍵因素，是微粒的顏色，而非材質 ；且塑膠微粒與奈米塑膠影響暖化的能力，相當於大氣主要污染之一的黑碳的16.2％，在納入有色塑膠後，塑膠微粒與奈米塑膠影響氣候的能力，可增加約15.3倍。

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SMC也邀請國內學者分析，中央大學環境工程研究所榮譽教授李崇德表示，過去探討空氣中塑膠微粒和奈米塑膠光學特性的研究稀少，該研究提供不同波長的吸消光量測，並計算近地表的塑膠微粒和奈米塑膠年平均濃度的全球分布，顯示其與人口分布、大氣與洋流循環密切相關。他建議，台灣應從塑膠製品、衣物纖維等源頭管制排放，並建立統一監測標準。

台灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授許瑞峯表示，該研究首次以實驗量測結合全球模式，定量證明空氣中不同顏色塑膠與奈米塑膠具備實質輻射驅動力，相當於黑碳約16％的暖化效應，且彩色塑膠在可見光的吸收力可達原始塑膠約75倍，表示過去以無色或均質材料估算明顯低估。他建議，台灣塑膠治理應提升到氣候與空污治理層級，優先管制塑膠燃燒、回收破碎、輪胎磨耗、紡織纖維逸散與港區活動等來源，監測系統也應整合粒徑、顏色與光學特性。

國家衛生研究院國家環境醫學研究所研究員陳裕政說，該研究推翻了「塑膠對大氣溫度影響可忽略」的既有觀點，但研究的大氣老化僅以模擬捕捉白色塑膠泛黃、紅色塑膠褪色等變化，屬理想化情境，未納入沉降與再懸浮循環、溫濕度變動及與鹽類、有機物的交互作用，且塑膠微粒與奈米塑膠排放量本身就約有50％不確定範圍，仍需實測校正。

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